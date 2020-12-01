17 человек сфотографировали то, чем никак нельзя не похвастаться перед всем интернетом
В мире полно диковинных вещей, однако не все из них удается сфотографировать. Но есть умельцы, чьи камеры всегда наготове, и они не стесняются показать то, что радует глаз.
Мы в AdMe.ru уже давно настроили свои радары, чтобы показать вам лучшее, что есть в сети, поэтому запасайтесь горячим чаем и смотрите на вещи, которые редко встретишь в обычной жизни.
«Увидел белку-альбиноса, пока был на приеме у доктора»
«Фунтовая монета после того, как пробыла в фильтре для отходов стиральной машины примерно полгода»
«Наш детектор дыма загорелся»
«Это мост в никуда. Но во время отлива он исправно служит, помогая отдыхающим пересечь ручей, протекающий через пляж»
«Окно в моей ванной выглядит как картина»
Станок, который изготовил эту монету, должно быть, малость промахнулся
«У моего кота есть пятно на животе в виде печеньки»
«Этот бурундук пришел и уселся в кресло на моем крыльце, чтобы съесть свой желудь»
«Мои яблоки красные внутри?»
«Булочка моего чизбургера оказалась идеальной»
«Мой сын нашел розового кузнечика»
«У моего кактуса выросли маленькие ручки, и теперь он выглядит так, будто смотрит вдаль и надеется когда-нибудь сбежать»
«Вот такой двойной банан мне достался сегодня»
«Крутой паук, которого я нашел на прогулке»
«Отращиваю волосы после лучевой терапии. Часть выросла рыжей, часть — каштановой»
«У меня есть крошечная книжка, в которой даже имеется текст»
«Ворона подпрыгнула именно в тот момент, когда я делал фото»
А что из категории «из ряда вон» сегодня увидели вы?
Фото на превью thecasperboy / Reddit