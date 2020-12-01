17 человек сфотографировали то, чем никак нельзя не похвастаться перед всем интернетом

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В мире полно диковинных вещей, однако не все из них удается сфотографировать. Но есть умельцы, чьи камеры всегда наготове, и они не стесняются показать то, что радует глаз.

Мы в AdMe.ru уже давно настроили свои радары, чтобы показать вам лучшее, что есть в сети, поэтому запасайтесь горячим чаем и смотрите на вещи, которые редко встретишь в обычной жизни.

«Увидел белку-альбиноса, пока был на приеме у доктора»

«Фунтовая монета после того, как пробыла в фильтре для отходов стиральной машины примерно полгода»

«Наш детектор дыма загорелся»

«Это мост в никуда. Но во время отлива он исправно служит, помогая отдыхающим пересечь ручей, протекающий через пляж»

«Окно в моей ванной выглядит как картина»

Станок, который изготовил эту монету, должно быть, малость промахнулся

«У моего кота есть пятно на животе в виде печеньки»

«Этот бурундук пришел и уселся в кресло на моем крыльце, чтобы съесть свой желудь»

«Мои яблоки красные внутри?»

«Булочка моего чизбургера оказалась идеальной»

«Мой сын нашел розового кузнечика»

«У моего кактуса выросли маленькие ручки, и теперь он выглядит так, будто смотрит вдаль и надеется когда-нибудь сбежать»

«Вот такой двойной банан мне достался сегодня»

«Крутой паук, которого я нашел на прогулке»

«Отращиваю волосы после лучевой терапии. Часть выросла рыжей, часть — каштановой»

«У меня есть крошечная книжка, в которой даже имеется текст»

«Ворона подпрыгнула именно в тот момент, когда я делал фото»