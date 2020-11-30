17 человек рассказали о вещах, которые подтачивают их терпение не хуже, чем вода камень
Каждый человек стремится в жизни к максимальному комфорту и спокойствию. Но есть непреодолимые вещи, которые, кажется, испокон веков проверяют наши нервы на прочность. Именно о них и решили поведать пользователи сайта Reddit.
Коллектив AdMe.ru обнаружил кучу совпадений в откровениях, которыми поделились люди. И мы уверены, что вы тоже найдете в них сходные моменты, которые и вас доводят до точки кипения.
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Электроника издает случайный звуковой сигнал с произвольным интервалом без видимой на то причины. И только тогда, когда ты один. © MyNameIsRay / Reddit
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Каждый сотый щелчок мышки случайно закрывает таблицу, над которой вы долго работали. © ConneryFTW / Reddit
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Каждый раз, перед тем как чихнуть, вы на долгое время можете застрять в этом подвешенном состоянии, когда кажется, что чих вот-вот выйдет наружу. Но нет. И все это длится иногда доли секунды, а иногда и несколько минут. © gaveuptheghost / Reddit
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Только одна сторона любой пары наушников-вкладышей работает безупречно, другая может барахлить каждые 15 секунд. © Jolkien-RR-Tolkien / Reddit
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В случайные промежутки времени вода в приятном горячем душе становится ледяной. Неважно, где вы принимаете душ. Хоть раз, но это обязательно произойдет. © JohnnyCandles / Reddit
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Каждый светофор, к которому вы приближаетесь, загорается красным, прежде чем вы успеете пересечь перекресток. © greenmachine11235 / Reddit
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Молоко всегда перемещается в задний угол холодильника, а кетчуп, горчица и майонез — всегда перед ним. © NoxWild / Reddit
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Невидимая паутина. В молодости я часто ходил в походы и ничто не сводило меня с ума больше, чем невидимая паутина на тропе. Бесило даже не то, что теперь вы обмотаны паучьим шелком, а то, насколько нелепо вы выглядите, когда запутываетесь в нем: размахиваете руками, выплевываете что-то изо рта... Это ужасно! А если такое происходит дома, то это просто сводит с ума. © Warp9-6 / Reddit
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Когда слышишь, как капает вода, но никогда не можешь найти источник. © WalkingOnPavement / Reddit
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Вы всегда чувствуете камешек в обуви под левой ногой, но когда начинаете его искать, то никогда не находите. © Krishnath_Dragon / Reddit
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Каждый раз, когда хочешь что-то попить, жидкость за мгновение достигает комнатной температуры. Пытаетесь утром выпить чашку горячего кофе? Бам! Комнатная температура. © -eDgAR- / Reddit
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Фантомные вибрации. Когда думаешь, что кто-то звонит или пришло сообщение, но на самом деле ничего такого нет. © -eDgAR- / Reddit
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Парковочные места освобождаются лишь тогда, когда ты уже проехал мимо них. © mrdaily730 / Reddit
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У вас когда-нибудь чесался палец настолько сильно, что никакие почесывания не помогали? Вы пробуете чесать с другой стороны, но он все еще чешется. И вот вы уже чешете всю руку и одновременно кричите, задаваясь вопросом: «За что Бог решил наказать меня таким адски зудящим пальцем?» © Allenrw3 / Reddit
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Каждый раз, когда пытаешься вставить USB-устройство, оно не входит. Переворачиваешь еще раз — опять нет, еще раз — и вот наконец-то удача! © ThisIsATravesT / Reddit
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Когда надеваешь выстиранную белую одежду и замечаешь только что образовавшееся пятно. © RayyZirr / Reddit
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Каждый раз после того, как вы взяли что-то, а потом положили вроде бы обратно, предмет исчезает на час, прежде чем вы снова сможете его найти. © mr***muffin / Reddit
А какие мелочи выводят из себя вас?