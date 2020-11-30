17 человек рассказали о вещах, которые подтачивают их терпение не хуже, чем вода камень

Невидимая паутина. В молодости я часто ходил в походы и ничто не сводило меня с ума больше, чем невидимая паутина на тропе. Бесило даже не то, что теперь вы обмотаны паучьим шелком, а то, насколько нелепо вы выглядите, когда запутываетесь в нем: размахиваете руками, выплевываете что-то изо рта... Это ужасно! А если такое происходит дома, то это просто сводит с ума. © Warp9-6 / Reddit