17 поразительных совпадений, услышав о которых любому захочется спросить: «А не придумал ли ты это только что?»

Бывает такое, что проспишь на работу или учебу, сильно опаздываешь, но в итоге все оборачивается в твою пользу: в офисе отключили свет или на пару задерживается сам преподаватель. Конечно, многие посчитают это чистой случайностью, но ведь бывают и такие совпадения, что истории о них смело можно брать на заметку любому сценаристу голливудских фильмов.