17 поразительных совпадений, услышав о которых любому захочется спросить: «А не придумал ли ты это только что?»
Бывает такое, что проспишь на работу или учебу, сильно опаздываешь, но в итоге все оборачивается в твою пользу: в офисе отключили свет или на пару задерживается сам преподаватель. Конечно, многие посчитают это чистой случайностью, но ведь бывают и такие совпадения, что истории о них смело можно брать на заметку любому сценаристу голливудских фильмов.
Мы в AdMe.ru весьма охотно читаем занимательные истории, поэтому не могли пройти мимо таких рассказов о совпадениях, от которых просто глаза на лоб лезут.
- На каждый Новый год я загадывала желания. Видимо, небесная канцелярия работает как «Почта России», потому что сбываться они начали только 2 года назад. За это время из-за сломанного телефона мне пришлось 2 недели ходить со старой Nokia, о которой я мечтала в 2007-м. Каким-то странным образом в моей жизни появились парни, которых я безответно любила в школе. А недавно я нашла на улице новую Барби, которую мне так хотелось в 9 лет. Таких совпадений масса. Вспомнить бы, что я загадывала, — не так страшно будет. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я вышел из спортзала и сел в свою машину, в то время довольно потрепанную зеленую Toyota Tercel середины 1980-х годов. Выезжая с парковки, я заметил, что в машине кругом разбросаны чужие вещи. И тут меня осенило: это не моя машина! Оказывается, у этой конкретной модели ключи иногда взаимозаменяемы. Toyota сделала около 13 возможных форм ключей. И у женщины, которая уже ехала в моей машине, был такой же ключ, как и у меня. Ей потребовалось больше времени, чтобы заметить это. © George Wing / Quora
- Однажды я столкнулся со своим дядей в аэропорту Денвера. Никто из нас не живет в Денвере или поблизости от него. Никто из нас не знал, что другой будет там. Мы просто вместе оказались у ворот. © molten_dragon / Reddit
- В Москве в кинотеатре после сеанса нахожу под креслом бумажник. Поколебался, конечно, но все-таки беру и открываю. Немного денег, карты и пропуск сотрудника вуза с именем и фото. Смотрю и понимаю по имени и фотографии, что владелица — моя землячка. А я родился и вырос довольно далеко от Москвы, но живу тут уже много лет. Сначала попробовал поискать ее в соцсетях — не нашел. Подумал еще и понял, что, судя по фамилии, она может оказаться родственницей одной знакомой моей мамы. Звоню маме, рассказываю историю и прошу ее позвонить той знакомой. Та говорит, что, действительно, есть такая девушка, действительно ее родственница, работает в Москве в таком-то вузе. В общем, буквально через 10 минут владелица бумажника мне перезвонила и еще через 10 минут я уже отдал ей ее вещь. Вот так парадоксально в огромном городе мне попалась вещь человека из моего родного региона, да еще и знакомого через 2 рукопожатия. © stepanych99 / Pikabu
- Когда я ходил в среднюю школу, там была одна девушка — Лиза. Она поцеловала меня однажды. Позже, когда мне было немного за 20, я продолжал случайным образом сталкиваться с ней по всему миру: в Нью-Йорке, на улице в Сан-Франциско и в темном переулке в Оахаке, Мексика. © George Wing / Quora
- У меня было 2 заказа на доставку пиццы в номер 416 в двух разных отелях одновременно. Я перезвонил, чтобы проверить заказ, потому что один был явно неправильным. Но они были верными. © Vipershark01 / Reddit
- Первый учебный день в университете. Героиня моего рассказа случайным образом обнаруживает, что родилась со своей одногруппницей в один день. Мало того, их еще и зовут одинаково. Это их позабавило, но та цепочка совпадений, которая образовалась в итоге, меня удивляет до сих пор. Разумеется, придя домой, она поспешила поделиться новостью с мамой. Та не сильно удивилась, при этом задав ей вопрос из разряда: «Слушай, а спроси у нее завтра, ее маму случайно не Машей зовут?» И что вы думаете? В универе догадки подтвердились, их мамы лежали в одном роддоме, в одной палате, родили в один день, назвали одним именем, и по прошествии 17 лет их дети поступили в один вуз и попали в одну группу (население в городе — 1 миллион, на минуточку). Пока что это самое большое совпадение из всех, которые я когда-либо встречал. © AdoviyV / Pikabu
- Когда я жил в Нью-Йорке, мне приснился сон, в котором какой-то голос повторял 4-значное число, что-то вроде «3264, 3264, 3264». Как будто это было очень важно. В то время в Нью-Йорке проводилась лотерея, в которую можно было сыграть, выбрав 4 цифры. Думал, сыграть с 3264, но потом отказался от этой идеи, так как нужно было идти на работу. Уже собираясь сесть в метро, я заметил, что у моего вагона номер 3264. Это сделало свое дело, и я побежал в ближайший лотерейный киоск и сыграл на это число. На следующий день был объявлен выигрышный номер — 3265. Разница в одну цифру. Я немного разочаровался во вселенной из-за этого. © George Wing / Quora
- Мы с мужем дарим друг другу подарки на годовщину отношений. Но это всегда сложная задача, потому что цель — порадовать человека. 2 года назад я думала над подарком и обнаружила, что у его наушников потрепанные амбушюры. Долго искала модель, т. к. он любит (как и я) наушники с затылочным креплением. В общем, выбрала симпатичный вариант, достала их из коробки, положила на место старых, чтобы был сюрприз. Муж приходит с работы, минут через 10 зовет и протягивает мне коробку с этими самыми наушниками. Я думаю, что ему не понравились и что он их обратно упаковал. Но как он смог коробку найти? А оказалось, он мне купил в подарок точно такие же наушники. А решил подарить, потому что мои старые наушники были уже изолентой подмотаны. © Юлия-Пилюлия / AdMe
- Я ходил по магазинам с мамой и дедушкой и увидел крутой грузовик Lego за € 20, который очень хотел. Спросил у мамы, можно ли мне его. Она ответила: «Только если купишь сам». При этом мама знала, что у меня нет денег, ведь мне было примерно 11 и обычно за все платила она. Так что вместо этого дедушка дал мне € 1, чтобы купить лотерейный билет. И с ним я выиграл ровно € 20 — это самый большой приз, который кто-либо из нашей семьи когда-либо выигрывал в лотерею (никто особо не играет). © What-do-i-do-here / Reddit
- Несколько лет назад сидели с сестрой в кафе за прилавком, никого не трогали. В какой-то момент бариста, глядя на нас, округлила глаза и удивленно спросила: «Вы двойняшки?» Такое бывает часто, говорим «да», но потом она смотрит на девушек прямо рядом с нами и еще более удивленно: «И вы двойняшки?!» Бариста была так впечатлена (мы, собственно, тоже), что угостила нас четверых напитками. Было весело. © Elliada / AdMe
- Мы с мужем познакомились, работая в одном ресторане, когда мне было 20 лет и я училась в колледже. Мы поженились, у нас двое детей. Однажды, просматривая его старые фотографии, я нахожу одну, где он танцует с девушкой, с которой встречался до меня. На этом фото мы спиной к спине, почти соприкасаемся. Я танцевала с парнем, с которым встречалась до мужа. Мы не встретились той ночью, это произошло спустя месяцы! Безумно, что мы были так близко и даже сделали совместное фото еще до того, как узнали друг друга! Мы вместе уже больше 15 лет. © Lisa Watkins / Quora
- Мои родители учились в одной музыкальной школе в детстве. Их мамы работали вместе. Их папы учились вместе и дружили. Мамина мама и папин папа много раз пересекались по работе. В итоге моя мама принимала папу на работу. А он на тот момент только расстался с девушкой, с которой был 7 лет. Через неделю после знакомства начали встречаться, через 20 дней поженились и уже больше 20 лет вместе в счастливом браке. Судьбоносная семейка. © Неко / AdMe
- В интернете в комментариях к какому-то посту знатно так начала спорить с каким-то парнем, потом перешло в шутку, потроллили друг друга, перешли в личку, где-то полгода очень хорошо общались (я из региона, он из Москвы). Потом мне надо было поехать в Москву по делам и мама говорит: «Заглянешь к моей подруге, передашь гостинец, адрес такой-то, фамилия такая-то». И фамилия довольно редкая, точь-в-точь такая же, как у того парня из Москвы. В общем, да, оказалось, что этот парень — сын маминой подруги. © Lustratia / Pikabu
- Уехал отдыхать в Лондон. Там я познакомился с мужчиной из Шотландии. Он узнал, что я из Калифорнии, и сказал: «О, я работал с парнем в Калифорнии. Может быть, вы его знаете?» Внутренне я закатил глаза, но не хотел быть противным, поэтому пошутил над ним и попросил больше информации. Чувак из Калифорнии, с которым работал шотландец, оказался моим отцом. © Inigo93 / Reddit
- В 16 лет мы с подругой придумали гадание: на старый Новый год надо положить под подушку 12 листочков с именами парней. Но писать эти имена должны были 12 разных людей и нам не показывать. Наутро, не вставая с кровати, нужно засунуть руку под подушку и вытащить любой листик с именем — так и будут звать мужа.
В канун старого Нового года мы пошли собирать эти имена. У кого только не спрашивали: продавцы в магазинах, родственники, и дошло дело до нашей компашки. Парни нам что-то написали, и мы довольные пошли спать. Утром руку под подушку, вытаскиваю листик, достаю листок с именем Петя. Я разочаровалась и подумала, что это не гадание, а фуфло. Парни над нами прикололись: кто-то написал «Вася», кто-то — «Федя», но были там и «Аристарх», «Эммануил». Прошло уже 16 лет, и моего мужа зовут Петр. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- У меня была одноклассница — полная тезка, день рождения на день позже. 15 лет спустя встретились и выяснили, что замуж мы вышли за однофамильцев. Как были тезками, так и остались. © Tomiko85 / Pikabu
А были ли вы участником или свидетелем таких совпадений, в которые до сих пор верится с трудом?
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