17 человек рассказали о привычках из детства, избавиться от которых труднее, чем от жвачки в волосах

Считается, что детство накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Некоторые привычки, сформированные в нежном возрасте, проявляются у взрослых, солидных людей. Часть из них вполне безобидны и даже трогательны, например привычка спать в обнимку с плюшевым медведем, а другие могут сильно усложнить жизнь.

Мы в AdMe.ru считаем, что расставаться с детством навсегда не стоит, но вот осознать, какие установки мешают нам жить, будет совсем не лишним. Поэтому мы прочитали истории людей, которые точно знают, почему ведут себя как дети, несмотря на возраст.

Я измельчаю яичную скорлупу. С учетом того, что я занимаюсь выпечкой, у меня очень много скорлупы. Я делаю это потому, что в детстве прочитала книжку, где говорилось, что скорлупки из-под яиц используются ведьмами в качестве лодок. Понимаю, что это звучит безумно, но ничего не могу с собой поделать. © tannysaurusrex / Reddit

Мой жених спит с плюшевым щенком по имени Ральф, которого ему подарили на Рождество, когда ему было около 6 лет. 20 лет спустя мы начали встречаться, и он спросил, помню ли я Ральфа. Я сказала, что да. Оказалось, Ральф был очень зол, что ему приходилось прятаться в туалете, с тех пор как я начала ночевать у своего парня. Я сказала ему привести Ральфа, и теперь, 2 года спустя, он живет на нашей кровати, и мы оба его обнимаем. © unknown author / Reddit

В детстве я думала, что если съесть еду, в которой слишком много соли и слишком много сахара, то они начнут воевать у меня в животе, поэтому старалась не есть соль и сахар в один день. До сих пор так думаю. © «Подслушано» / Ideer

Корчу рожи всякий раз, когда прохожу мимо зеркала на публике. В торговых центрах есть большие зеркала, чтобы вы могли видеть, как на вас смотрятся украшения или обувь. Я не в силах ничего с собой поделать. Моя сестра притворяется, что мы не знакомы, и начинает идти быстрее, когда ловит меня на этом. © Afia M / Quora

Есть нечто забавное в том, чтобы поздно ложиться спать по выходным, смотреть фильмы, играть в видеоигры и есть вредную еду. Не совсем уверен, почему так, но всякий раз, когда я это делаю, детство улыбается мне в ответ. © Dmont_C_Thomas / Reddit

До универа всю жизнь жила в горском ауле и у меня была важная обязанность — с наступлением сумерек загонять в курятник индюков, чтобы с ними ничего не случилось. 4-й год в столице, и, когда выглядываю в окошко и вижу, что темнеет, чуть ли не подрываюсь бежать загонять пернатых. © «Подслушано» / Ideer

Помню, как в детстве мы с мамой жили в однушке и я спал на кухне. Там стоял холодильник «ЗиЛ». Когда он работал, от вибрации катались стаканы по столу. Зато когда он переставал дребезжать, наступала самая приятная тишина. После переезда я не мог уснуть без звука холодильника. © biwTK / Pikabu

Есть у меня привычка каждый раз, прежде чем что-то взять из холодильника или шкафа, спрашивать разрешения. Мне 26 лет, я живу отдельно от родителей, но, когда приезжаю в гости, всегда спрашиваю, можно взять или нет. Маму привычка раздражает, она говорит: «Зачем спрашиваешь? Конечно, можно». А я вспоминаю, как в детстве на меня кричали за съеденный кусок колбасы, лишнюю тарелку супа и взятую без спроса только что выстиранную кофту. И вправду, зачем спрашивать, конечно же, мне все можно. Есть у меня привычка, откуда взялась — не знаю. © salta2306/ Pikabu

Муж смеется надо мной, когда я встаю на весы и втягиваю живот. Он не знает, что эта привычка осталась у меня с 17 лет, когда я весила около 90 кг при росте 165 см и просто не видела тех цифр, которые показывали весы. © «Подслушано» / Ideer

Я вырос в селе, и, когда в первый раз приехал в город, мы поехали в гости к знакомому, который живет в многоэтажке. Подходим к дому, поднимаемся в квартиру, и в прихожей все снимают обувь, а у меня босые ноги. Оказывается, я по привычке снял ботинки перед дверью подъезда. © Pikabukz / Pikabu

Мой парень думает, что я ленивая неряха и ничего не делаю по дому, а все потому, что я не могу убираться в присутствии других людей, только тайком. Дело в том, что моя мама чрезвычайно критично относилась к процессу уборки. Она постоянно контролировала все: достаточно ли горячей водой я мою посуду, в правильном ли направлении я мету, ну и всякое такое. © thisbuttonsucks / Reddit

Я катаюсь на тележке в супермаркете всякий раз, когда туда попадаю. Недавно ходил в магазин и опять катался на тележке. Там был 8-летний ребенок, который делал то же самое, и его мама кричала на него. А мальчик резонно ответил: «Почему этому дяде можно, а мне нельзя?» Я проехал мимо, повернулся и усмехнулся. © Madhav Matle / Quora

Мне 30 лет, у меня куча татуировок, рост под 2 метра и в целом я похож на медведя. И я все еще сплю с плюшевым мишкой, когда чем-то расстроен. А когда я подхожу к автоматической двери, я делаю жест, будто я джедай и открываю ее с помощью Силы. © unknown author / Reddit

Когда я захожу в любую ванную, где душевая шторка задернута, мне приходится заглядывать за нее, чтобы увидеть, не прячется ли там кто-нибудь. Пытаюсь избавиться от этой привычки, но потом думаю: «А вдруг там кто-то есть?» Так или иначе, если кто-то ворвется в мой дом и спрячется в ванне, я узнаю первой! © Rachel Chee / Quora

Моего мужа это бесит. В детстве с деньгами было туго, поэтому мама не покупала нам снеки. Вместо этого я ела соль из солонки, а потом запивала ее стаканом воды. Сейчас я взрослый человек, довольно обеспеченный, но все еще люблю так делать. Правда, сейчас я предпочитаю пить соевый соус, потому что он более соленый. © unknown author / Reddit

Когда мне было 9–13 лет, моя семья жила очень бедно. Иногда у нас в холодильнике появлялась колбаса, но трогать ее было нельзя. Произносилась только одна фраза: «Это на праздник». Прошли годы. Я нормально зарабатываю, могу позволить себе эту колбасу покупать хоть через день. Но где-то внутри меня тот самый ребенок не обращает внимания на лежащую в холодильнике колбасу. И очень часто она высыхает или портится. Хорошо, когда приходят друзья и начинается тот самый праздник. © StavNick / Pikabu

До сих пор ем еду в порядке от самой невкусной до самой вкусной. Например, если у меня на тарелке горошек, стейк и картофельное пюре, то сначала я съем горошек, потом картошку и в самом конце — стейк. © Vegeton / Reddit