17 человек рассказали, что камень за пазухой могут держать даже лучшие друзья

Считается, что настоящий друг пойдет за тобой в огонь и воду, всегда прикроет спину и не оставит в беде. Часто же дружба проверяется не в такой экстремальной обстановке, а в повседневной жизни. Потерять друга можно из-за данных взаймы денег, пустяковых просьб или опрометчивых слов.

Мы в AdMe.ru согласны с известным боксером Мухаммедом Али, который говорил: «Дружба — это не то, чему учат в школе. Но если вы так и не поняли, что такое дружба, вы ничему не научились в жизни».

Когда училась в техникуме, дружила с одногруппницей. На последнем курсе она забеременела и собралась замуж. И вот приходит она с просьбой: «Не могла бы ты подарить мне к свадьбе туфли? И на платье денег одолжить». Что ж, купила, одолжила. Через пару недель спрашиваю: «Ну платье-то покажешь? И когда свадьба?» На что она отвечает, потупив глазки: «Да мы уже неделю назад расписались». Увидев мои обалдевшие глаза, сразу засуетилась: «Ну ты же все равно не любишь праздники, вот я и не сказала, все равно ведь не придешь». Ушла молча. Больше мы с ней не общаемся, денег своих я так и не увидела, да и не спрашивала ни разу — за ошибки надо платить. © val2590my / Pikabu

У брата был друг, он же коллега по работе. Вместе ездили отдыхать, брат был свидетелем на свадьбе друга. Потом мы с мужем купили у этого друга машину вместе с зимней резиной. Была весна, и брат на время оставил резину у себя на работе. А ближе к осени друг продал эту резину третьему коллеге. Больше они не общались. © Ирина Барышникова / Facebook

У меня был лепший дружочек со школьных времен. Съели вместе не только пуд соли, но и кило других приправ. Свадьбы, разводы, дети — ничто нас не могло разлучить, пока он однажды не пропал. Не дозвониться, не достучаться, вообще, без объяснения. А потом выяснилось через общих знакомых, что ему мама запретила со мной общаться под страхом сердечного приступа и родового проклятья. Ей психолог сказал, что у нас созависимость и никто из нас не построит семьи, пока общаемся. 5 лет прошло. Я как была замужем, так и осталась. Он как был один, так и болтается. Зато мама, наверное, счастлива.

Дружила в школе с одной девочкой, мы обе хотели учиться в медицинском. В итоге она поступила туда на платное, а я нет. Ну и пошла в медучилище. Через год бросила и поступила в вуз, не медицинский, о чем и сообщила подруге. А она обиделась и перестала со мной общаться. Потому как она в будущем видела меня медсестрой при себе, хирурге. © Ястреб Бешеная Птица / AdMe.ru

В старших классах безумно влюбился в одну девушку. Однажды пошел пригласить ее на свидание. Мой так называемый друг записал целый спектакль о том, как мне отказывают, и разослал его всем в школе. © TheOne1271 / Reddit

Дружили с подругой 10 лет. На нашу просьбу дать в долг под расписку согласилась, но под 10 % годовых. Мы взяли кредит на более выгодных условиях, и она — та-дам! — обиделась, потому что мы могли у нее одолжить и заработала бы она, а не банк, ведь мы же друзья. © Ivane44ka / Twitter

Лет в 20 была у меня подруга. Недурна собой. Одежду носила обычную, по салонам не ходила. Жила она с парнем, денег не было, ушла от него. Встретила богатого, и началось... Дорогие шмотки, обеды в ресторанах, «светская жизнь», машину ей подарил. Одним словом, изменилась. Из грязи в князи! Массмаркет превратился в «утиль», кофта за 15 тыс. рублей — это дешево. Если платье, то исключительно из новой коллекции. И в Азию лететь мы не хотим, только Европа. И еще говорит: «Не деньги портят людей, а безденежье». Общаться стало невозможно. © Подслушано / VK

Сделала себе очередное тату. Пришла подруга в гости, дружили уже лет 20, если не больше, нам по 30. Она выдает: «Когда ты уже постареешь и поправишься? Так охота поржать, когда у тебя татухи растянутся». Сижу и думаю: «Зачем мне такая подруга?» Да и подругой ее теперь трудно называть. © Подслушано / VK

Была одна знакомая. Когда-то дружили, потом я переехала, и общение сошло на нет. И тут появляется в соцсетях, просит денег на лечение ребенка. Относительно неплохо зная историю ее семейной жизни и рождения 2 детей по принципу «дал бог зайку», долго сопротивлялась, но в итоге сдалась — перевела столько, сколько было не жалко потерять. Понимая, что вернуть она сможет не сразу, договорилась, что в течение года одна либо частями, либо сразу отдаст. Прошло 2 года с периодическими напоминаниями с моей стороны и разнообразными отговорками с ее. И тут моему мужу надо делать операцию, я пишу ей, что через пару недель буду в городе и мне нужны мои деньги. Получаю ответ, что без проблем, давай встретимся там-то во столько-то. Пришла я на место встречи, подождала. И поняла, что мой номер и все аккаунты у нее в черном списке. © Карусельдь / AdMe

Друг решил переехать в другой город и попросил взаймы $ 1 500. Переехал. Там у него не сложилось, вернулся обратно. Жаловался на судьбу и на то, что виноваты все и всё вокруг в том, что у него не получилось. Долг обещал отдать, как только устроится на работу. Устроился, шли годы. Я иногда вскользь намекал, что неплохо бы рассчитаться. И тут в моей семье случились проблемы. Попросил его хотя бы частями начать потихоньку возвращать деньги. А он мне говорит: «Вот ты красава. Специально дождался, пока курс доллара вырастет в 2 раза, и теперь решил на мне навариться». Я ему: «Ты серьезно?! Тебе же никто не мешал вернуть деньги раньше». А он: «Так ты же не просил». Так я потерял «друга». © Mr.Kolyma / Pikabu

Подруга со мной распрощалась, когда подрались наши дети. Мальчишкам тогда было по 7 лет, сцепились из-за какого-то игрушечного пистолетика. Мой, хоть и худющий, как-то быстро оседлал соперника и ушел с добычей. Обычные пацанячьи разборки, но подруга очень обиделась, и больше мы не виделись. © Юлия Троянская / Facebook

По секрету сказала подруге, кем хочу стать, а она, узнав о собеседовании на эту должность, втихую прошла его. Потом говорила, что хотела помочь — пройти, узнать, что там будет, и мне рассказать. Год уже работает там. Больше вакансия не открывалась. Всем с подругой делилась, была готова помочь всегда. Теперь не верю больше в женскую дружбу. Нет ее. © Подслушано / VK

Мой бывший молодой человек и лучшая подруга жутко не любили друг друга. Постоянно пыталась их помирить, терпела их ссоры, неоднократно они меня ставили перед выбором «либо я, либо он», и приходилось выкручиваться. Через какое-то время рассталась я с этим парнем, а с подругой стала общаться не так часто, но все равно считала ее очень близким человеком. В конце концов узнала, что они постоянно гуляют вместе и обсуждают меня, выдавая друг другу мои секреты и обсуждая косяки. © Пиллериин Рыымус / Яндекс.Кью

Дружили четверть века, и вот я объявил своей лучшей подруге, что переезжаю в ее город. Был так взволнован, что не мог дождаться, когда расскажу ей. Она ответила: «Круто», а когда я спросил ее, на какие районы для жизни стоит обратить внимание, ответила: «Не могу помочь, сам посмотри, когда переедешь». Короче, мы живем в одном городе и не виделись 6 лет. Я, наверное, никогда не узнаю, что случилось. © Due-Time-8151 / Reddit

20 лет дружбы закончились на просьбе помочь занести холодильник на 2-й этаж. При этом друг год назад сам переезжал, мы всю мебель ему перетаскали. Когда его машина сломалась за 200 км от города, я сорвался в 9 вечера из дома и притащил на сцепке его в свой гараж, потом еще и с ремонтом помог. Но когда я в ответ на свою просьбу услышал: «Найми грузчиков», то понял, что друга у меня нет. © tdm13 / Pikabu

8 лет дружила с девушкой, живущей на другом конце страны. Была она мне тем самым товарищем, который всегда спину прикроет. Позвала ее стать подружкой невесты. Она должна была приехать к нам заранее и спросила, на какое время рассчитывать. Я неосторожно сказала, что, мол, с женихом это обговорю и скажу сроки. И после этого в нее словно бес вселился — сказала, что ценю ее меньше будущего супруга, раз смею у него спрашивать, сколько она будет гостить в моем доме. И вообще, много чего вдруг всплыло. Никакие объяснения не помогли, за один день дружба вылетела в трубу. © KiraYalla / Pikabu

У меня была подруга, лет с полутора дружили. Она была гораздо умнее меня, ярче, что ли. Когда повзрослели, все у меня выспрашивала про личную жизнь. Сама отмалчивалась. Дружба наша закончилась на моей свадьбе, на которой подруга была свидетельницей. Не смогла она простить мне, что я раньше нее вышла замуж. © Елена Аккуратнова / Facebook