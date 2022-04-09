17 человек показали фотографии времен бурной молодости, от которых во всем интернете до сих пор хохот стоит

У многих из нас в фотоальбомах времен юности и детства есть фотографии, которые даже в кругу близких показывать рука не поднимается. Но особо смелые пользователи сети не просто демонстрируют эти снимки на дружеских посиделках, а еще и выкладывают в интернет.

Мы в AdMe.ru всегда считали, что нет причин стесняться причуд своей молодости. И вот вам 18 уморительных доказательств нашей правоты.

«Это те времена, когда гламурные снимки мне делала моя мама»

«Мой муж и его джинсы в 1999 году»

«Мой парень и я, 2012 год. Я чувствую запах лака для волос даже через экран»

«Нам по 16, на дворе 2005 год. Мы были такими крутыми с нашими первыми телефонами»

«Моя жена в свои 6 лет выглядела на все 89»

Когда разрушаешь трогательные семейные моменты просто своим существованием

«Мама говорила, что я отлично выгляжу»

«Вот так я пришла на каток в 2002 году. Полосатая майка, заправленная в джинсы с ремнем, солнцезащитные очки и ролики»

«Я настояла на том, чтобы нарядиться мотыльком на Хэллоуин»

«В школьные годы вернул в тренды прическу с кучей лака для волос, пытаясь справиться с залысинами»

«Я всегда умела делать кучу дел одновременно. Сейчас бы так все успевать»

«Мой муж заставил свою сестру сделать это фото. Он играл в музыкальной группе»

«Мы с мамой были в круизе и сделали портрет в нарядах»

«Мы с сестрами хотели гламурную фотосессию в стиле 90-х, но мама посчитала нас слишком маленькими. И сделала нам такие фото дома»

«В 2008 году мне было 14 лет, и я думал, что очень круто позирую. Я испортил большинство своих детских фото этой „крутостью“»

«Где-то 3-й класс, 1980 год. Меня стриг отец, и я напялил футболку с изображением собственного лица»

«Я до сих пор общаюсь со школьными друзьями. И им придется объяснить, почему они позволили мне сделать себе такие брови и ни черта не сказали»