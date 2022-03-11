17 человек поделились фото «до и после», перемены на которых видны невооруженным глазом

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Говорят, что лень — двигатель прогресса. Однако герои нашей подборки на личном примере показывают, что достичь классного результата можно, если практиковаться и прилагать усилия. Так, кондитер за 4 года преуспела в создании лакомств, а художник за 2 года прокачал свой навык рисования портретов, регулярно набивая руку.

Мы в AdMe.ru сравнили фото до и после, которые во всей красе показывают, как выглядит прогресс.

«Я воссоздала свой торт 2018 года, чтобы оценить успехи в кондитерском деле»

«Покрасил кухонные шкафы и добавил черную фурнитуру. Кухня кардинально изменилась»

Результат пяти лет практики и экспериментов с куклами для мультсъемки

«Я отращивала волосы год. Вот результат»

Волосы красивые и густые. В чем твой секрет? © Darna0820 / Reddit

«Мой муж нашел на улице больную 4-месячную кошечку. Так она выглядит сейчас»

Девушка похудела на 63 кг

«Мой навык нанесения макияжа с 2014 года заметно улучшился»

«У моей 90-летней бабули тремор. После лечения ультразвуком ее почерк заметно улучшился»

«Делюсь своими успехами в изготовлении плюшевых игрушек»

«Я новичок в резьбе по дереву. Слева направо показан мой прогресс»

«Горжусь своими покемонами»

«Моя последняя керамическая поделка рядом с первой, сделанной 2 года назад»

«Начал рисовать летом 2019 года. Это прогресс за 2 года»

«Лечение зубов до и после. Мне установили 24 циркониевые коронки»

«Я купил свой первый дом в 21 год. Я не могу позволить себе нанять ремонтников, поэтому все делаю сам. Прошло уже 2 года. Вот как комната выглядит теперь»

Это растение нашли в мусорке 1,5 года назад. Посмотрите, как оно выглядит сейчас

«Взросление моей птички. На фото попугаю 3 дня, 20 дней, 25 дней. На последнем ему больше года»