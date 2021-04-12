AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

17 человек поделились странными привычками бывших, которые запомнятся им надолго

315446
4k

Давайте будем честными: все мы с чудинкой. У одних странностей много, у других — одна, но зато огромная. Пользователи сети решили вспомнить не совсем обычные привычки своих бывших, и получилось целое соревнование на звание «Самый головоломный персонаж года».

У нас в AdMe.ru тоже бывают заскоки, поэтому давайте все вместе почитаем твиты людей и напомним себе, что чужая душа — потемки.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Мы должны продолжить эту эстафету странностей: излейте душу, с какими чудными привычками окружающих сталкивались вы?

Фото на превью mementomorrigan / Twitter
315446
4k
Поделиться этой статьёй