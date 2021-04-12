17 человек поделились странными привычками бывших, которые запомнятся им надолго
Давайте будем честными: все мы с чудинкой. У одних странностей много, у других — одна, но зато огромная. Пользователи сети решили вспомнить не совсем обычные привычки своих бывших, и получилось целое соревнование на звание «Самый головоломный персонаж года».
У нас в AdMe.ru тоже бывают заскоки, поэтому давайте все вместе почитаем твиты людей и напомним себе, что чужая душа — потемки.
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Мы должны продолжить эту эстафету странностей: излейте душу, с какими чудными привычками окружающих сталкивались вы?
Фото на превью mementomorrigan / Twitter
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