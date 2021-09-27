17 человек поделились работающими лайфхаками, которые действительно круто облегчают жизнь

Каждый день мы придерживаемся правил, о которых даже не задумываемся. Например, готовим обед, используя привычные приспособления, и нам и в голову не приходит нарезать картошку, скажем, специальным прибором резки для яблок. А между тем в сети полным-полно людей, которые однажды решили сымпровизировать и поняли, что не прогадали. О них-то и пойдет речь.

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед всеми, кто мыслит нестандартно и помогает себе и окружающим чуточку упростить быт. Надеемся, и вы возьмете что-нибудь на заметку.

Чтобы быстро высушить многоразовый пакет, можно надеть его на щипцы для салата

«Для настольной игры нужны специальные листы для игроков. И моя сестра додумалась заламинировать их, чтобы их можно было использовать много раз»

Прежде чем выкидывать старый веник, стоит подрезать кончики его щетины — и можно пользоваться снова

Почему бы и нет?

Чтобы не заработать мозолей, используйте хитрость бегунов: носите носки вот таким образом, наизнанку

Нет специальной сетки, но вы не хотите, чтобы питомец вышел наружу? Вопрос решает ограждение для детей

Если малярную ванночку обернуть пакетом для мусора, грязи после покраски будет куда меньше

Старая форма для запекания отлично пригодится при сортировке мелочей

Когда в походе возникает необходимость в дополнительном освещении, можно поставить бутылку воды на телефонный фонарик — будет импровизированная лампа

«Использовал нож для яблок, чтобы приготовить себе картошечку»

«Отличный способ есть печенье и не пачкать руки в молоке. Узнал об этом только в 30 лет...»

Когда нужно просверлить отверстие в стене и не намусорить, этот метод работает на ура

«Я придумал, как больше не терять пульт. Благодаря этому он на месте уже много лет»

Чтобы понять, как долго служит лампочка, можно подписать ее

«Как долго она прослужит?»

Не выкидывайте коробки из-под салфеток. Если простудитесь, будет куда складывать использованные, особенно если у вас постельный режим. Меньше микробов будет повсюду

Скрипит решетчатая кровать? Есть дельный совет: положите кусочки ваты на планки там, где они соприкасаются с рамой кровати, и вуаля

Чтобы не расстегивался замок на брюках, можно использовать простое металлическое колечко