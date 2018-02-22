17 человек поделились историями о самом дурацком свидании в их жизни

Первое свидание — день, когда все может пойти по двум сценариям: все было круто, надо повторить; это была первая и последняя встреча. Наверное, почти у каждого в копилке воспоминаний найдется забавный момент, когда все пошло совершенно не так, как мы ожидали.

Мы в AdMe.ru собрали откровения пользователей твиттера о том, каким было самое дурацкое первое свидание в их жизни.

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А какое из своих свиданий вы вспоминаете с заливистым смехом?

Фото на превью EdUrbanowski

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5 Комментарии
  • 22 февраля 2018
  • 5
  • 26044

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