17 человек поделились историями о самом дурацком свидании в их жизни
Первое свидание — день, когда все может пойти по двум сценариям: все было круто, надо повторить; это была первая и последняя встреча. Наверное, почти у каждого в копилке воспоминаний найдется забавный момент, когда все пошло совершенно не так, как мы ожидали.
Мы в AdMe.ru собрали откровения пользователей твиттера о том, каким было самое дурацкое первое свидание в их жизни.
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А какое из своих свиданий вы вспоминаете с заливистым смехом?
Фото на превью EdUrbanowski