17 человек поделились историями о самом дурацком свидании в их жизни

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Первое свидание — день, когда все может пойти по двум сценариям: все было круто, надо повторить; это была первая и последняя встреча. Наверное, почти у каждого в копилке воспоминаний найдется забавный момент, когда все пошло совершенно не так, как мы ожидали.