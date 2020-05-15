17 человек откровенно рассказали о том, как живется многодетным семьям
В России количество многодетных семей сильно различается в разных регионах: к примеру, в Ингушетии 53,4 % супружеских пар растят троих и более детей, а в Санкт-Петербурге — всего 1 %. При этом любопытно, что в среднем каждый 3-й россиянин считает допустимым иметь троих детей.
Редакция AdMe.ru выяснила, как живется людям в семьях c тремя и более детьми.
-
Я жила в большой семье. Понятно, что не получается любить и уделять должное внимание всем, материально всех обеспечить и косички каждой заплести — взваливают заботу о младших и уход за ними на старших. Мое самое большое желание было скорее стать «мамой»: только потому, что у нее был мешочек с конфетами (подушечки такие, внутри которых повидло). Так вот тот мешочек хранился у мамы, и 1 раз в неделю, после бани, она нам сладости выдавала. © Абляева / Facebook
-
У моей прабабушки было пятеро. Старшему очень рано пришлось повзрослеть и начать работать (к тому же он родился перед самой войной), трое средних учились в интернате и приезжали к родителям только летом. На радостях от того, что сбагрили всех, прабабка с прадедом «сделали» 5-го, когда им самим было уже за 40: младшенького, залюбленного, которого сами баловали, а старшие дети (уже выросшие) не могли приструнить. Младшенький уже сам пенсионер, а все непутевый какой-то. © Бутербродик / AdMe
-
Я 9-й и самый младший ребенок в семье. Спасибо родителям, что дали мне жизнь. А в остальном ничего хорошего. Обидно не иметь трусов до 7 лет, обидно не иметь возможности получить образование, потому что деньги откладывались только на черный день. Обидно жить как Маугли, когда никому нет дела, ел ли ты сегодня и когда ты мылся. И это притом что родители не были алкоголиками и постоянно работали. © Зінаїда Глазунова / Facebook
У Анджелины Джоли 6 детей: троих она родила сама, а еще троих усыновила.
-
Я третья в семье с 4 детьми. Разница между всеми 4–5 лет. Из-за этого постоянно были финансовые проблемы, связанные с образованием: или оплачиваем старшим университет, или я продолжаю ходить в кружки и получать карманные деньги. А еще родители всегда показывали, кто любимый ребенок. Так что хотелось бы родиться в семье поменьше. © Кристина / AdMe
-
У наших соседей 3 детей. Я была в шоке от того, что мальчик 9 лет никогда не ел бананы и не ходил в зоопарк. Ему даже в школу пришлось пойти позже, потому что у родителей денег на форму не было. © Наталия Воднева / Facebook
-
В музыкальной школе училась с девочкой из многодетной семьи (она из старших, всего детей 10 или 11). Встретились уже взрослыми. Ухоженна, красиво одета. Преподает в консерватории. На вопрос «Семья, дети?» отвечает: «Как только заработала денег, сделала операцию, чтобы никогда не было детей. Живу в свое удовольствие». © Наталья Охрименко / Facebook
-
Я выросла в семье, где 6 детей. 3-я по счету. Конечно, многое приходилось делать по дому с ранних лет, но за это я могу сейчас сказать только спасибо. Умею практически все, и никакими трудностями меня не напугаешь. © Катерина Фрайс / Facebook
У Джулии Робертс 3 ребенка. Сама актриса воспитывалась в семье с таким же количеством детей.
-
У меня первые двое — мальчишки с разницей в 3 года. Росли вместе. Дочка родилась, когда им было 17 и 14 лет. Нянчиться с сестрой им не приходилось. Они сразу нам сказали: вы не для нас рожаете, вот и возитесь сами. Пока она не подросла, вообще отказывались присматривать. Так что мы с мужем всех своих детей вырастили сами, без нянек. И дети у нас дружные. © Валентина Дубовцева / Facebook
-
Я — старшая. И да, было так, что старшая «должна». А младшей многое прощалось. К этому же плюсуем: «присмотри за ней», «возьми ее с собой погулять», «получи ремня за ее проступки». Поэтому своих детей даже не хочу. Знаю еще несколько старших, которые или вообще детей не хотят, или рожают только одного. © Nataliya Vizgavlyust / Facebook
-
У соседей 5 детей. Без материальных проблем. Есть возможность всем купить новую одежду, вкусняшки и не только. Отец семейства принимает большее участие в воспитании детей и уходе за ними, чем мама. И при этом еще является единственным кормильцем в семье. Внешне все благополучно. Но мое мнение таково, что женщина рожала не от большой любви к детям, а только потому, что ничего другого делать не захотела. Это ее выбор. Воспитанием и развитием детей особо не заморачивается. Сама хорошо выглядит, благо есть возможности. Наблюдаются признаки психоэмоционального недоразвития у детей. Но в принципе все вроде довольные и счастливые. © Svitlana Logvinenko / Facebook
В семье Гвен Стефани также 3 детей.
-
Я из многодетной семьи. Нас у мамы 8. Я самая старшая. Да, не спорю, приходилось помогать с малышами, но это естественно: у каждого ребенка должны быть свои обязанности. Не жалею, что выросла в многодетной семье. Люблю очень своих 6 братишек и сеструлю! Слава богу, не бедствовали: все необходимое было и даже больше, голодными никогда не ходили. © Анна Белоконь / Facebook
-
Нас пятеро. Не могу сказать, что детство было сладким. Папа — начальник, хотя бы не голодали. Мама работала в банке. Пока я была маленькой, считала, что она очень жадная и не любит нас, ведь как можно держать в руках пачки денег, а любимой дочке сказать, что их нет на одну конфетку. Лет до 10–11 я носила все, что оставалось после сестры. И какой же счастливой я была, когда в 5-м классе вернулась от бабушки почти на голову выше нее! Это была самая счастливая осень, ведь маме пришлось купить мне и пальто, и школьную форму. Только с сапогами меня обманули: я год носила сапоги сестры на размер меньше моего. Но как бы трудно нам ни было, мы были счастливы и радовались мандаринке в новогоднем подарке или платьицу новому. © Lana Doina-Asam / Facebook
-
У моих родителей было 3 детей. Я самая старшая, и разница между мной и младшими 11 и 14 лет. Я любила своих сестру и брата, но к 20 годам была сыта по горло стиркой, уборкой и прочими домашними обязанностями. Когда приходилось ехать с матерью и младшими поездом, меня принимали за их мать, а ее — за мою свекровь. Замуж не хотела и не спешила. Но... у меня тоже 3 детей, с разницей 2 года, 4 и 6 лет. © Зоя Потапова / Facebook
-
Я пятая в семье, и мою сестру заставляли со мной гулять. Ей не хотелось, чтобы я слушала «взрослые разговоры», и поэтому она всячески пыталась от меня избавиться. Однажды они меня чем-то отвлекли, а сами убежали. Я не растерялась: легла перед нашим окном на асфальт и начала плакать. Тут из-за угла выходит злая сестра и говорит: «Ой, пошли уже». Когда вспоминаю, как я ее доводила, так смешно и жалко, хотя сейчас мы и дружны. © Лилия Вахидова / Facebook
Хайди Клум — мама 4 детей.
-
Я старшая из 9 детей в семье. После меня идут 7 братьев и младшая сестренка. Да, приходилось помогать. У каждого в семье были свои обязанности. Но жизнь была очень даже веселой. По возможности родители уделяли нам много внимания, но нам и самим всегда было весело и интересно. Никогда не чувствовала себя обделенной. Между нами и сейчас очень близкие отношения. Все выросли порядочными людьми, имеют свои хорошие дружные семьи, в том числе и многодетные. © Lyudmila Oumnov / Facebook
-
У нас было 7 детей. Я, старшая из сестер, конечно, нянчила младших. Мы дружно жили, родители очень много работали, а я завидовала подружкам: они могли идти на озеро купаться, а я сидела с детьми. Но когда мы выросли и все разъехались... Так теперь здорово, что столько родных: мы ездим в гости, созваниваемся, помогаем, если нужно. Хотя у нас всех по 1–2 ребенка. © Франтишка Гайчонок / Facebook
-
Нас в семье трое, я старшая. Муж — старший из четверых. В свои 12 лет, когда мои одноклассницы играли в куклы, я готовила полноценные обед и ужин. На мне были уборка и младшие сестренки, пока родители работали. При этом я хорошо училась. Нет, я не жалуюсь, что мне пришлось быстро повзрослеть. Это научило меня преодолевать трудности. Но те чувства ответственности и долга, привитые нам с мужем как старшим детям, до сих пор заставляют нестись сломя голову на помощь родителям. У младших этого нет. © Наталья Муренченко / Facebook
А вы росли в большой или маленькой семье? Хотели бы много братьев и сестричек?