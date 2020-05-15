17 человек откровенно рассказали о том, как живется многодетным семьям

Я из многодетной семьи. Нас у мамы 8. Я самая старшая. Да, не спорю, приходилось помогать с малышами, но это естественно: у каждого ребенка должны быть свои обязанности. Не жалею, что выросла в многодетной семье. Люблю очень своих 6 братишек и сеструлю! Слава богу, не бедствовали: все необходимое было и даже больше, голодными никогда не ходили. © Анна Белоконь / Facebook

Нас пятеро. Не могу сказать, что детство было сладким. Папа — начальник, хотя бы не голодали. Мама работала в банке. Пока я была маленькой, считала, что она очень жадная и не любит нас, ведь как можно держать в руках пачки денег, а любимой дочке сказать, что их нет на одну конфетку. Лет до 10–11 я носила все, что оставалось после сестры. И какой же счастливой я была, когда в 5-м классе вернулась от бабушки почти на голову выше нее! Это была самая счастливая осень, ведь маме пришлось купить мне и пальто, и школьную форму. Только с сапогами меня обманули: я год носила сапоги сестры на размер меньше моего. Но как бы трудно нам ни было, мы были счастливы и радовались мандаринке в новогоднем подарке или платьицу новому. © Lana Doina-Asam / Facebook

У моих родителей было 3 детей. Я самая старшая, и разница между мной и младшими 11 и 14 лет. Я любила своих сестру и брата, но к 20 годам была сыта по горло стиркой, уборкой и прочими домашними обязанностями. Когда приходилось ехать с матерью и младшими поездом, меня принимали за их мать, а ее — за мою свекровь. Замуж не хотела и не спешила. Но... у меня тоже 3 детей, с разницей 2 года, 4 и 6 лет. © Зоя Потапова / Facebook