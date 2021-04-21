17 человек, от любви которых даже камень умилительно заохает
В мире, где нас со всех сторон засыпают плохими новостями, приятно порой видеть простые, но трогательные проявления любви. Заботливый поступок дочери в трудную минуту, послание на заборе от второй половинки.
AdMe.ru добавляет от себя в этот котел охапку чувств и хочет, чтобы вы насытились ими как следует, посмотрев на милоту из нашей подборки.
Люся добивалась ответа, и Люся добилась
Муж даже во сне верный
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Жена говорит: «Ох и сон приснился! Ты был женат, но все равно ко мне подкатывал. Подарил розовую мышь-брелок, кружку и розу в целлофане. Теперь у меня ощущение, что ты мне изменил со мной же. И я злюсь». © Unknown author / Bash
Бюджетный ужин. Когда любишь человека, но денег немного
«Первые 2 сообщения из переписки с моей будущей супругой (уже больше 6 лет вместе, есть дочь). Как классно, что в соцсетях хранится вся история!»
«Действие происходит за окном моего кабинета. Любовь не знает преград»
Извините, нам забота в глаза попала
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Вернулась из поездки. Тяжелая неделя: работы полно, воду отключали, по больницам помоталась и некогда было заняться стиркой. Наконец получилось в выходные вырваться на дачу. Ночь, уставшая как лошадь, наварив борщей, валюсь на кровать, думаю, что нужно собрать в дорогу. Решила полежать минут 10 и белье пойти перестирать. Поднимаю себя с кровати и слышу: «Зайка, спи, я тебе трусишек постирал в дорогу». Спрашиваю как, ведь машинка не работает. «Руками, спи». © Подслушано / Ideer
Настойчивость, за которой приятно наблюдать
Вот что значит держаться за свое счастье
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Работаю в такси. Стою возле клуба, в машину прыгают двое парней и кричат: «Гони вон за той машиной!» Смотрю — «семерка». Ну рванули за ней. По дороге рассказывают, что один из них влюбился в этом клубе в девушку с первого взгляда, но ее утащила подруга, так что номер он спросить не успел. Ощутила себя как шпионском фильме: погони, слежка. Доехали за «семеркой» до дома подруги. Парень вышел, поговорил с девушкой, и мы поехали по домам.
Через год встретила друга того парня. Он сказал, что пара поженилась и ребенка ждет. © Подслушано / Ideer
«Случайно сделал фото — осознал всю романтику зимы»
Даже мелочи в поведении любимого человека могут приносить радость
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Обожаю, когда он приходит с работы домой и напевает случайную песню, которую только что слушал по радио. Я не могу не улыбнуться, это так мило! © peacefroggyfrog / Reddit
«Жена попросила встретить ее с покупками, когда она вернется из магазина. Это все, что она купила»
Без комментариев
«Сегодня у меня день рождения, и муж сделал мне лучший на свете подарок. Знакомьтесь, это Гус»
Никаких поспешных выводов в вопросах любви
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Жили с парнем полгода, потом я уехала в другой город за 3 тыс. км. Парня любила сильно, но в отношения на расстоянии не верила. Не прошло и месяца, как я начала сильно ревновать и придумывать самое ужасное. Однажды не смогла до него дозвониться, а на СМС он не отвечал, его мама тоже не знала, где он. Я решила, что все, хватит нервничать, необходимо расстаться. Вечером звонок в дверь. Открываю, а там он с цветами, кольцом и предложением пожениться. © Подслушано / Ideer
«Моего парня недавно не стало. Он очень хотел поиграть со мной в новую игру. И благодаря редактору персонажей он сможет это сделать»
Кажется, многим нужен такой вот человек
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Жена каждую ночь «укладывает» меня в постель. Я много работаю, а встаю рано. Поэтому вечером она ложится со мной, чтобы поболтать. А потом следит за тем, чтобы ничего не помешало мне уйти в царство Морфея (звук телевизора, например). Знаю, это кажется глупым, но заснуть без нее я уже не могу. © ALL_CAPS_BATEMAN / Reddit
«Работаю на двух работах, с девушкой редко проводим время вместе. Сегодня она решила спать у нас в офисе на полу, просто чтобы побыть со мной»
А что вам хочется рассказать о своих любимых?