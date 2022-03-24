17 человек, от которых кухню нужно закрывать на семь замков и еще охранника ставить

Кулинария и все процессы, связанные с ней, — дело непростое. И складывается впечатление, словно сама судьба просто кричит нашим сегодняшним героям, что лучше им в эту сферу не соваться. К счастью, они не из стеснительных и делятся своими проколами со всем интернетом.

Мы в AdMe.ru и сами частенько косячим. А потом доедаем результаты своих трудов, скрипя зубами. Поэтому не без облегчения мы создали эту подборку от коллег по несчастью.

«Что-то пошло не так. Весь подъезд был в дыму. Пора мне на курсы записаться»

А фарш-то не так прост...

«К такому меня жизнь не готовила! Застряла тарелка в сковороде. Как думаете, стоит разбить тарелку ради сковороды?»

Когда лень мыть плиту

«Когда стало скучно просто пить чай... Полчаса ушло на это»

«Забыла положить в тесто соду, но после 2 печений опомнилась. Это для тех, кому тоже всегда было интересно увидеть, какую роль сода играет в выпечке»

«Попросил девушку сделать макароны с сыром»

«Пожарил, блин, яишенку»

«То неловкое чувство, когда варишь макароны и через 5 минут лезешь в мусорное ведро за упаковкой узнать, сколько еще минут осталось»

«Утром увидел рецепт, решил попробовать... Будет из меня повар?»

«Когда купил много и сразу приготовил много, но так вымотался, что проспал момент, когда нужно было достать противень из плиты»

«С нетерпением ждал, пока мой мясной рулет приготовится. Услышал громкий треск. Подошел и увидел это»

«Пытался приготовить рис в микроволновке и налил слишком мало воды»

«Мама моего друга думала, что круассаны просто сами свернутся во время запекания»

«Меня попросили приготовить пиццу. Кажется, больше не попросят»

«Жена вышла, я пытался приготовить еду. Пришлите помощь!»

«Я не умею готовить, и моя жена сказала: „Сделай себе бутерброд“. Ну... я пытался»