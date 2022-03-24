17 человек, от которых кухню нужно закрывать на семь замков и еще охранника ставить
Кулинария и все процессы, связанные с ней, — дело непростое. И складывается впечатление, словно сама судьба просто кричит нашим сегодняшним героям, что лучше им в эту сферу не соваться. К счастью, они не из стеснительных и делятся своими проколами со всем интернетом.
Мы в AdMe.ru и сами частенько косячим. А потом доедаем результаты своих трудов, скрипя зубами. Поэтому не без облегчения мы создали эту подборку от коллег по несчастью.
«Что-то пошло не так. Весь подъезд был в дыму. Пора мне на курсы записаться»
А фарш-то не так прост...
«К такому меня жизнь не готовила! Застряла тарелка в сковороде. Как думаете, стоит разбить тарелку ради сковороды?»
Когда лень мыть плиту
«Когда стало скучно просто пить чай... Полчаса ушло на это»
«Забыла положить в тесто соду, но после 2 печений опомнилась. Это для тех, кому тоже всегда было интересно увидеть, какую роль сода играет в выпечке»
«Попросил девушку сделать макароны с сыром»
«Пожарил, блин, яишенку»
«То неловкое чувство, когда варишь макароны и через 5 минут лезешь в мусорное ведро за упаковкой узнать, сколько еще минут осталось»
«Утром увидел рецепт, решил попробовать... Будет из меня повар?»
«Когда купил много и сразу приготовил много, но так вымотался, что проспал момент, когда нужно было достать противень из плиты»
«С нетерпением ждал, пока мой мясной рулет приготовится. Услышал громкий треск. Подошел и увидел это»
«Пытался приготовить рис в микроволновке и налил слишком мало воды»
«Мама моего друга думала, что круассаны просто сами свернутся во время запекания»
«Меня попросили приготовить пиццу. Кажется, больше не попросят»
«Жена вышла, я пытался приготовить еду. Пришлите помощь!»
«Я не умею готовить, и моя жена сказала: „Сделай себе бутерброд“. Ну... я пытался»
А какие кухонные проколы случались у вас или ваших знакомых?
Фото на превью JoshPatson / Imgur
AdMe/Народное творчество/17 человек, от которых кухню нужно закрывать на семь замков и еще охранника ставить
Поделиться этой статьёй