17 человек, от чьих поступков остальные пребывают в легком шоке

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Каждый из нас когда-нибудь совершал непредсказуемые поступки, о которых еще нескоро получится забыть. Часто такие истории настолько поднимают настроение и врезаются в память, что ими невозможно не поделиться. Особенно если речь идет о других людях.

Мы в AdMe.ru верим, что с неординарными людьми уж точно не скучно жить под одной крышей. А остальным достаточно просто наблюдать в сети за их выходками и не жалеть лайков.

Как же ты накосячил-то?

«Я, конечно, не люблю фотографировать людей исподтишка, но это так смешно!»

«Мой необычный способ поддержать растущие арбузы»

Но ведь на улице +32 °C!

«Вот так мой научный руководитель пишет букву D на пробирках»

Собака решила прокатиться на другой собаке

Когда сделал из помидоров практически торты

Если вдруг вы оставили свой меч в отеле, он все еще здесь

Когда решил надуть бассейн в комнате, а потом понял, что теперь его не получится вынести на улицу

Когда дружба и отношения внезапно становятся очень сложной наукой

Кто-то просто едет с ламой на заднем сиденье

«Передвигал аудиосистему и услышал дребезжание. Вот что значит иметь ребенка»

«Моя жена тайно купила набор самоклеящихся глазок и приклеила их ко всем моим книгам, пока я не видел»

«84-летний дедушка моего жениха часто бьется головой об этот угол. Вот так он решил эту проблему»

«Мой муж пытается оправдать свою импульсивную покупку кресла-мешка за $ 100 словами „это для собаки“»

Когда хочешь устроить барбекю, но ты в Великобритании

Когда знание языков помогает попадать в киношные истории

Приятельница от скуки выучила арабский. Полетела отдыхать в Оман. На фреше указаны 2 цены. Одна написана на английском, другая — арабской вязью. Вторая в 6 раз ниже. Подходит моя приятельница с мужем покупать фреш. Продавец ей говорит английскую цену. На что она по-арабски зачитывает ему другую стоимость. Арабу это очень понравилось. Пообщались, все бесплатно отдал. © Лариса Обнинск / Facebook