17 человек, от чьих поступков остальные пребывают в легком шоке
Каждый из нас когда-нибудь совершал непредсказуемые поступки, о которых еще нескоро получится забыть. Часто такие истории настолько поднимают настроение и врезаются в память, что ими невозможно не поделиться. Особенно если речь идет о других людях.
Мы в AdMe.ru верим, что с неординарными людьми уж точно не скучно жить под одной крышей. А остальным достаточно просто наблюдать в сети за их выходками и не жалеть лайков.
Как же ты накосячил-то?
«Я, конечно, не люблю фотографировать людей исподтишка, но это так смешно!»
«Мой необычный способ поддержать растущие арбузы»
Но ведь на улице +32 °C!
«Вот так мой научный руководитель пишет букву D на пробирках»
Собака решила прокатиться на другой собаке
Когда сделал из помидоров практически торты
Если вдруг вы оставили свой меч в отеле, он все еще здесь
Когда решил надуть бассейн в комнате, а потом понял, что теперь его не получится вынести на улицу
Когда дружба и отношения внезапно становятся очень сложной наукой
Кто-то просто едет с ламой на заднем сиденье
«Передвигал аудиосистему и услышал дребезжание. Вот что значит иметь ребенка»
«Моя жена тайно купила набор самоклеящихся глазок и приклеила их ко всем моим книгам, пока я не видел»
«84-летний дедушка моего жениха часто бьется головой об этот угол. Вот так он решил эту проблему»
«Мой муж пытается оправдать свою импульсивную покупку кресла-мешка за $ 100 словами „это для собаки“»
Когда хочешь устроить барбекю, но ты в Великобритании
Когда знание языков помогает попадать в киношные истории
- Приятельница от скуки выучила арабский. Полетела отдыхать в Оман. На фреше указаны 2 цены. Одна написана на английском, другая — арабской вязью. Вторая в 6 раз ниже. Подходит моя приятельница с мужем покупать фреш. Продавец ей говорит английскую цену. На что она по-арабски зачитывает ему другую стоимость. Арабу это очень понравилось. Пообщались, все бесплатно отдал. © Лариса Обнинск / Facebook
А какой неожиданный поступок совершали ваши знакомые?
Фото на превью Лариса Обнинск / Facebook
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