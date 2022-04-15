17 человек, мозг которых, наверное, был в отпуске, когда они заговорили в тот день

Каждому из нас приходилось хоть в раз жизни сморозить какую-нибудь ерунду. Но наши сегодняшние герои услышали от окружающих такие высказывания, которым место на отдельной аллее славы, посвященной глупости. Таковой стала хитовая тема на сайте Reddit.

Автор AdMe.ru порой и сам выдает реплики, от которых ему приходится краснеть. Поэтому мы со знанием дела подобрали глупые высказывания людей из сети и решили выставить их на ваш суд.

Однажды я увидел большого бульдога у себя во дворе. У меня собаки нет. Он был в ошейнике, но без бирки с именем. Налил ему воды и пошел искать хозяев. Как только я вышел на улицу, увидел, что одна соседская семья что-то обсуждает у себя во дворе. Я подошел к ним и сказал: «Ребята, вы, часом, не бульдога ищете?» Мать семейства посмотрела на меня и спросила: «Его зовут Тайсон?» Все, что я мог ответить, было: «Он не сказал. Но я почти уверен, что собака ваша». © Spodson / Reddit

У меня был друг, который, будучи подростком, настаивал на том, что пища, приготовленная в микроволновке, «улавливает» часть энергии микроволн и высвобождает ее спустя некоторое время после приготовления. Он говорил, что слышал, как у некоторых водителей грузовиков были проблемы с желудком, которые возникали из-за того, что они ели много приготовленной в микроволновке еды, не дав ей «выпустить волны». © MagicSPA / Reddit

Моя тетя долго доказывала мне, что у людей есть 2 сердца, по одному с каждой стороны. Она не знала разницы между сердцем и легкими. © SuvenPan / Reddit

Когда я был репетитором по математике, одна девушка пыталась доказать мне, что в сутках всего 12 часов. Я отлично умею объяснять вещи так, чтобы люди могли их понять, но, черт возьми, это было очень сложно. © DrDyDt / Reddit

У меня был клиент, настаивавший на том, что 100 — 40 = 80.

Я: «Сколько будет 10 — 4?»

Клиент: «6!»

Я: «Правильно! Так сколько будет 100 — 40?»

Клиент: «80!» © UnDarling / Reddit

Я: «Сколько будет 10 — 4?» Клиент: «6!» Я: «Правильно! Так сколько будет 100 — 40?» Клиент: «80!» © UnDarling / Reddit Одна девушка сказала мне, что не обгорит на солнце, если будет сильный ветер. Она же утверждала, что хочет стать врачом. Я спросил, почему она думает, что не загорит или не сгорит, когда дует ветер, на дворе ясная погода и температура 37 °C. Она объяснила, что из-за ветра она не будет потеть, и поэтому все будет хорошо. © HeftyPockets / Reddit

Учительница сказала нашему классу, что дождь не может идти над водой. И, продолжая, объяснила нам, что, если облака находятся над водой, они просто ждут, пока не окажутся над землей, чтобы не тратить воду впустую. © Solisia / Reddit

Сестра моей жены замужем за парнем, который не хочет смотреть «Парк юрского периода», потому что он думает, что динозавров никогда не было. © Lenwad9o / Reddit

«Причина, по которой вам не становится лучше, заключается в том, что вы не посылаете во Вселенную достаточно положительной энергии». Так сказал мой невролог. А оказалось, что у меня был аутоиммунный энцефалит. © ShamPow20 / Reddit

Опасно слушать собственное сердцебиение с помощью стетоскопа. Объяснили тем, что «ваше сердце попытается соответствовать тому, что вы услышали, и это фактически остановит его». На вопрос, почему у медицинского персонала нет проблем с прослушиванием пациентов с нарушениями сердцебиения, не было дано никаких ответов. © Becky_8 / Reddit

Однажды мой коллега, который собирался жениться, сказал мне, что уже готов завести роман на стороне. Не то чтобы у него уже был кто-то, но он такого человека обязательно найдет. Зачем? Потому что у 50 % супружеских пар есть такие романы. И если это сделает не он, то обязательно сделает жена. © icopus1 / Reddit

Эта фраза была сказана весной: «Заметили, что солнце светит дольше по вечерам? Это из-за глобального потепления». Выпускник колледжа. © 09SHO / Reddit

Моя подруга сказала мне, что считает, что все было черно-белым, а потом кто-то просто открыл цвет. Более того, она спросила у своего учителя истории, когда был изобретен / открыт цвет. © KURO-K1SH1 / Reddit

Заявление от взрослой ученицы: «Если количество населения будет дальше расти, то Земля станет слишком тяжелой и упадет». Я просто не знал, что сказать. © aynseebanansee / Reddit

Мама спрашивает о моей подруге-вегетарианке.

Мама: «Что она будет есть?»

Я: «Не мясо».

Мама: «Она будет курицу?»

Одна часть меня хотела смеяться. Другая часть хотела кричать. © HighFastFlyer / Reddit

Мама: «Что она будет есть?» Я: «Не мясо». Мама: «Она будет курицу?» Одна часть меня хотела смеяться. Другая часть хотела кричать. © HighFastFlyer / Reddit Свекровь сказала, что нам не стоит заводить слишком много комнатных растений, потому что они крадут наш кислород. © beardedclamparty / Reddit

«Пить чай после еды вредно, потому что он нейтрализует витамины и железо из вашей пищи», — сказал папа. «Не пейте чай на голодный желудок, это вредно», — сказал тот же папа. © evening_shop / Reddit