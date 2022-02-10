17 случаев, когда людям хотелось под землю провалиться из-за собственной промашки

Даже умные люди порой попадают в глупые ситуации. Хорошо, когда в итоге те оборачиваются эпичными байками, которыми не стыдно поделиться в соцсетях.

Мы в AdMe.ru знаем, что оплошать ничего не стоит. Как и наши герои, которые тоже однажды немного сглупили.

«Строители дали список того, что нужно докупить. Зашел в магазин, увидел, что нужна ванночка для краски. Ну я и купил. Оказалось, что совсем не то»

Так выглядит малярная ванночка на самом деле:

«Собираю красивые купюры. Решила оформить в рамочку. Как обычно прополоскала под водой и утюжком прошлась. А на денежке полиэтиленовая вставка»

«Обработала окна средством от запотевания, но руки не из того места»

«Я пользовался бутылкой для воды на протяжении 2 недель, но только сегодня обнаружил, что внутри все это время лежали бумажные инструкции»

«Продал свой iPad, но деньги, которыми со мной рассчитались, оказались фальшивыми»

«Вечером ожидалось похолодание, поэтому я занес парочку растений в дом. Не сразу заметил автостопщиков на ветке»

«Я решил обжарить печенье Oreo во фритюре на плите, но не проследил за температурой, и огонь расплавил часть моей кухни»

«Хотел вскипятить воду, но включил не ту конфорку. На ней стояла стеклянная форма для выпечки, которая благополучно взорвалась»

«У меня даже была мысль: „Это моющее средство не совсем подходит для посудомойки. Ну да ладно!“»

«Я совершил ошибку, когда потряс свою лава-лампу. Теперь она выглядит плохо»

«Я делаю все четко по рецепту, но печенье все равно каждый раз растекается»

«Я не проверил, с какой стороны открывается шкаф, и в итоге просверлил отверстия не там»

«Ел мороженое над клавиатурой и не задумывался, к каким это может привести последствиям. Я сделал все, что мог, но она не работает»

«Всегда мучился, отмывая плиту. Оказалось, что она поднимается и все можно легко прочистить внутри»

Угадайте, кто забыл закрыть окно в машине

Купил новую мышку

Еще одно доказательство того, что не стоит выходить на улицу без солнцезащитного крема