17 человек, у которых был отличный день ровно до того момента, как они решили сменить имидж

Аккуратная стрижка и идеальный макияж гарантированно добавляют +100 очков к привлекательности. Но если доверить свою внешность тому, чьи руки сложно назвать умелыми, можно получить совершенно обратный эффект. Кроме того, иногда и профессиональные парикмахеры и визажисты могут «подарить» вам неровный срез волос или тени, больше похожие на мазки углем.

Мы в AdMe.ru от души сочувствуем героям нашей сегодняшней подборки, попавшим в руки горе-мастеров. К счастью, макияж можно смыть, а волосы отрастут, и неудачное преображение будет вспоминаться со смехом, даже если тогда хотелось расплакаться.

«Попросила состричь 3 дюйма, а мне отрезали все 5. А дома я обнаружила, что получилось еще и криво»

«Не заметила, что перчатка порвалась, пока я красила волосы»

«Я парикмахер, и сегодня коллега меня подстригла. Я ей доверяю и не посмотрела на стрижку сразу. Мой парень сказал, что я, видимо, чем-то ее сильно разозлила»

«Это должен был быть готический образ»

«Я так обрадовалась, когда узнала, что для благотворительного показа мод меня накрасит профессионал! Что ж, на сцену мне пришлось выйти с таким лицом»

«Мой сосед попытался постричь своего друга»

Хорошо, что погода сейчас позволяет носить шапку. © CosmicGlitterCake / Reddit

«„Да я постоянно стригу своего папу“, — говорила она»

«Визажист накрасила меня для фотосессии»

Выглядит так, будто она просто намазала тебе веки углем. Даже если бы ты красилась сама, глядя в ложку вместо зеркала, получилось бы лучше. © dillGherkin / Reddit

Вот что бывает, когда пытаешься подстричься самостоятельно

«Я просила сделать смоки айс»

Надеюсь, вам вернули за это деньги. © kimberhenry / Reddit

«Поразительно, как сильно может испортить стрижка даже такую красивую девушку»

«Когда я просила сделать челку, я имела в виду не это!»

«Я отказываюсь называть стрижкой то, что жена со мной сотворила»

«Смывала под душем краску с волос, а она окрасила кожу. Вот, к примеру, моя рука»

«Решила покрасить волосы в черный цвет. Все было хорошо, пока я не пошла в душ, чтобы смыть краску. Она растеклась по всему моему телу и, в отличие от предыдущих красок, которыми я пользовалась, окрасила кожу. Я провела 30 минут в душе, пытаясь смыть ее, но не смогла, так что теперь я фиолетовая. А завтра мне на работу».

«Оттенок, за которым я пришла, и то, что я получила»

«Я попросил сделать градиент»

«Моя подруга за это еще и заплатила»