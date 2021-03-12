17 человек, у которых был отличный день ровно до того момента, как они решили сменить имидж
Аккуратная стрижка и идеальный макияж гарантированно добавляют +100 очков к привлекательности. Но если доверить свою внешность тому, чьи руки сложно назвать умелыми, можно получить совершенно обратный эффект. Кроме того, иногда и профессиональные парикмахеры и визажисты могут «подарить» вам неровный срез волос или тени, больше похожие на мазки углем.
Мы в AdMe.ru от души сочувствуем героям нашей сегодняшней подборки, попавшим в руки горе-мастеров. К счастью, макияж можно смыть, а волосы отрастут, и неудачное преображение будет вспоминаться со смехом, даже если тогда хотелось расплакаться.
«Попросила состричь 3 дюйма, а мне отрезали все 5. А дома я обнаружила, что получилось еще и криво»
«Не заметила, что перчатка порвалась, пока я красила волосы»
«Я парикмахер, и сегодня коллега меня подстригла. Я ей доверяю и не посмотрела на стрижку сразу. Мой парень сказал, что я, видимо, чем-то ее сильно разозлила»
«Это должен был быть готический образ»
«Я так обрадовалась, когда узнала, что для благотворительного показа мод меня накрасит профессионал! Что ж, на сцену мне пришлось выйти с таким лицом»
«Мой сосед попытался постричь своего друга»
-
Хорошо, что погода сейчас позволяет носить шапку. © CosmicGlitterCake / Reddit
«„Да я постоянно стригу своего папу“, — говорила она»
«Визажист накрасила меня для фотосессии»
-
Выглядит так, будто она просто намазала тебе веки углем. Даже если бы ты красилась сама, глядя в ложку вместо зеркала, получилось бы лучше. © dillGherkin / Reddit
Вот что бывает, когда пытаешься подстричься самостоятельно
«Я просила сделать смоки айс»
-
Надеюсь, вам вернули за это деньги. © kimberhenry / Reddit
«Поразительно, как сильно может испортить стрижка даже такую красивую девушку»
«Когда я просила сделать челку, я имела в виду не это!»
«Я отказываюсь называть стрижкой то, что жена со мной сотворила»
«Смывала под душем краску с волос, а она окрасила кожу. Вот, к примеру, моя рука»
«Решила покрасить волосы в черный цвет. Все было хорошо, пока я не пошла в душ, чтобы смыть краску. Она растеклась по всему моему телу и, в отличие от предыдущих красок, которыми я пользовалась, окрасила кожу. Я провела 30 минут в душе, пытаясь смыть ее, но не смогла, так что теперь я фиолетовая. А завтра мне на работу».
«Оттенок, за которым я пришла, и то, что я получила»
«Я попросил сделать градиент»
«Моя подруга за это еще и заплатила»
А у вас бывали похожие случаи? Может, однажды и ваш вечер оказался испорчен из-за неумелых рук визажиста или знакомой, окончившей пару парикмахерских курсов? Расскажите нам.