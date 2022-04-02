17 счастливчиков, которые теперь точно знают, что удача может прийти откуда не ждали

Жизнь — штука непредсказуемая. Она часто бросает нам вызовы, чтобы мы росли и развивались, но может и сделать приятный сюрприз. Например, подбросить журнал, в котором долгие годы лежал конверт с деньгами, или оставить подарочек в цветочном горшке.

Мы в AdMe.ru верим, что колесо Фортуны точно знает, когда и в какую сторону поворачиваться. Счастливчики из нашей подборки уже убедились, что удача может улыбнуться в любой момент.

Открыть таким образом йогурт — как сорвать джекпот

«Забыл банку газировки в морозилке, но она не взорвалась»

Иногда удача выглядит так

Вместо одной вкусняшки в упаковке оказалось две

И с совестью, и с деньгами

Поехала как-то с подругой на рынок, чтобы подобрать ей шубу. Долго смотрели, наконец-то она выбрала. Отправились к ней греться и отмечать покупку. Дома подруга снова стала мерить обновку и нашла во внутреннем кармане кошелек с деньгами. Подруга моя очень совестливая, поэтому не сильно обрадовалась. В следующие выходные снова поехали на рынок искать ту даму, которая шубу продала. Не нашли, а деньги оставили себе, но теперь уже со спокойной совестью.



Высшая степень везения

«Я случайно перелил, но вода не полилась мимо»

Неожиданная находка

Соседка выставляла цветы на лестничной клетке. Один неадекватный сосед с ней поругался, разбил горшок. Она около дома земли набрала, цветок посадила. Через полгода ее племянница цветам землю меняла и в этом горшке нашла кольцо. Желтый металл с прозрачным камнем. Некрасивое. Ее мама его увидела, пошла к ювелиру проверить. Оказалось, золото хорошей пробы и приличный бриллиант.

«По счастливой случайности я нашел красную копию своих зеленых часов, которые я купил в другом комиссионном магазине несколько лет назад»

Заботливая группа оказалась

В институте на 1-м курсе не ладились у меня дела с математическим анализом. За самостоятельные работы я получала двойки. Однако экзамен у нас в итоге принимал другой преподаватель. Он сказал, что поставит любому, кого выберет группа, четверку автоматом. Не знаю почему, но выбрали меня. Так, получив за весь семестр 2 двойки, я ушла с экзамена с четверкой автоматом. © mizantrop17 / Pikabu

Выгодная арифметика: 4 желтка и 2 яйца

Удача может ждать даже посреди улицы

Моя родственница пошла работать дворником. Однажды, орудуя метлой, заметила посреди дороги старое замызганное пальто. Она понесла его к мусорным бакам, но не успела бросить в контейнер, как из-под порвавшейся подкладки посыпались деньги. Приличная сумма там была. © torbova / Pikabu

«Кто-то выбросил конструктор, а я нашел, забрал и помыл»

Неравнодушие вознаграждается

Ехал я как-то с работы и слушал радио. Вещание прервалось, дальше был очень плохой прием, пришлось переключиться на другую станцию. По приезде домой решил написать и сообщить о проблеме. Меня поблагодарили, а через несколько дней пришло сообщение, что меня ждет подарочная карта в местный ресторан. Вот так меня за внимательность поблагодарили. © mazahaka01 / Pikabu

«В пятницу все ушли из офиса рано. Когда пришел босс с коробками ништяков, я был единственным, кто еще работал. Угадайте, кому досталось все»

Поговорка «Поспешишь — людей насмешишь» заиграла новыми красками

Шла медленно по улице, скользко. Решила остановиться, зайти в приложение и свериться с картой, правильно ли иду. Утончила, следую дальше. Не успела сделать 2 шага, как ровно на то место, где я только что стояла, падает с крыши глыба льда и разбивается. Меня только брызгами обдало. © amsterHamsy / Pikabu

«Редко выпадает случай запечатлеть на камеру что-то интересное. Но в этот раз подфартило! Заснял, как пара переводила собаку через переход за ручки»