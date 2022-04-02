17 счастливчиков, которые теперь точно знают, что удача может прийти откуда не ждали
Жизнь — штука непредсказуемая. Она часто бросает нам вызовы, чтобы мы росли и развивались, но может и сделать приятный сюрприз. Например, подбросить журнал, в котором долгие годы лежал конверт с деньгами, или оставить подарочек в цветочном горшке.
Мы в AdMe.ru верим, что колесо Фортуны точно знает, когда и в какую сторону поворачиваться. Счастливчики из нашей подборки уже убедились, что удача может улыбнуться в любой момент.
Открыть таким образом йогурт — как сорвать джекпот
«Забыл банку газировки в морозилке, но она не взорвалась»
Иногда удача выглядит так
Вместо одной вкусняшки в упаковке оказалось две
И с совестью, и с деньгами
- Поехала как-то с подругой на рынок, чтобы подобрать ей шубу. Долго смотрели, наконец-то она выбрала. Отправились к ней греться и отмечать покупку. Дома подруга снова стала мерить обновку и нашла во внутреннем кармане кошелек с деньгами. Подруга моя очень совестливая, поэтому не сильно обрадовалась. В следующие выходные снова поехали на рынок искать ту даму, которая шубу продала. Не нашли, а деньги оставили себе, но теперь уже со спокойной совестью.
Высшая степень везения
«Я случайно перелил, но вода не полилась мимо»
Неожиданная находка
- Соседка выставляла цветы на лестничной клетке. Один неадекватный сосед с ней поругался, разбил горшок. Она около дома земли набрала, цветок посадила. Через полгода ее племянница цветам землю меняла и в этом горшке нашла кольцо. Желтый металл с прозрачным камнем. Некрасивое. Ее мама его увидела, пошла к ювелиру проверить. Оказалось, золото хорошей пробы и приличный бриллиант.
«По счастливой случайности я нашел красную копию своих зеленых часов, которые я купил в другом комиссионном магазине несколько лет назад»
Заботливая группа оказалась
- В институте на 1-м курсе не ладились у меня дела с математическим анализом. За самостоятельные работы я получала двойки. Однако экзамен у нас в итоге принимал другой преподаватель. Он сказал, что поставит любому, кого выберет группа, четверку автоматом. Не знаю почему, но выбрали меня. Так, получив за весь семестр 2 двойки, я ушла с экзамена с четверкой автоматом. © mizantrop17 / Pikabu
Выгодная арифметика: 4 желтка и 2 яйца
Удача может ждать даже посреди улицы
- Моя родственница пошла работать дворником. Однажды, орудуя метлой, заметила посреди дороги старое замызганное пальто. Она понесла его к мусорным бакам, но не успела бросить в контейнер, как из-под порвавшейся подкладки посыпались деньги. Приличная сумма там была. © torbova / Pikabu
«Кто-то выбросил конструктор, а я нашел, забрал и помыл»
Неравнодушие вознаграждается
- Ехал я как-то с работы и слушал радио. Вещание прервалось, дальше был очень плохой прием, пришлось переключиться на другую станцию. По приезде домой решил написать и сообщить о проблеме. Меня поблагодарили, а через несколько дней пришло сообщение, что меня ждет подарочная карта в местный ресторан. Вот так меня за внимательность поблагодарили. © mazahaka01 / Pikabu
«В пятницу все ушли из офиса рано. Когда пришел босс с коробками ништяков, я был единственным, кто еще работал. Угадайте, кому досталось все»
Поговорка «Поспешишь — людей насмешишь» заиграла новыми красками
- Шла медленно по улице, скользко. Решила остановиться, зайти в приложение и свериться с картой, правильно ли иду. Утончила, следую дальше. Не успела сделать 2 шага, как ровно на то место, где я только что стояла, падает с крыши глыба льда и разбивается. Меня только брызгами обдало. © amsterHamsy / Pikabu
«Редко выпадает случай запечатлеть на камеру что-то интересное. Но в этот раз подфартило! Заснял, как пара переводила собаку через переход за ручки»
А вы помните случаи, когда вам внезапно повезло?
Фото на превью Catsteel666 / Pikabu
AdMe/Народное творчество/17 счастливчиков, которые теперь точно знают, что удача может прийти откуда не ждали
Поделиться этой статьёй