17 кулинаров, которые такого наготовили, что у всего интернета сразу слюнки потекли
Вкусная еда делает этот мир в разы лучше. А если она еще и выглядит как произведение искусства, то и вовсе возносит на вершины блаженства. Ведь нам кажется, что все должно быть прекрасно не только в человеке, как говорил Чехов, но и в обеде.
Пока мы в AdMe.ru собирали эти фотографии, ужасно проголодались. Так что вы любуйтесь, а мы обедать.
«Мои тосты в виде котиков»
- Это просто замур-р-рчательно! © 11281/ Reddit
«Сделанные мной макаруны»
- Они выглядят настолько живыми, что теперь я больше никогда не смогу есть макаруны. © Jeanne23x / Reddit
«Английский завтрак — простой способ употребить половину суточной нормы калорий за 15 минут!»
«Я назвал его „Клубничный всплеск“»
«Домашняя куриная шаурма»
- Она выглядит так классно, я был уверен, что это стоковое изображение. © pppickleman / Reddit
«Испекла вишнево-гранатовый пирог в честь года Тигра»
«Взял упаковку быстрой лапши меньше чем за доллар и улучшил ее»
- И теперь лично я готов хорошенько заплатить за это блюдо! © sirmixalot45 / Reddit
«В последнее время чувствую себя неважно, но приготовление лимонных кексиков меня взбодрило»
«Думаю, когда я говорю „еда моей мечты“, я имею в виду что-то примерно такое»
«Нужно было срочно что-то, что бы меня порадовало, так что я испекла капкейки»
«Стейк и салат. Обычно я ем мясо, приправляя его хреном, но в этот раз не стала»
«Напек домашних пончиков. Тут с соленой карамелью, клубникой, шоколадом, яблочным пюре, глазированные сахаром. Остальное сейчас не вспомню. День был долгий»
- Мне кажется, я бы там вечность простояла, выбирая. © alexisambrosia / Reddit
«Домашнее хачапури по-аджарски»
«В честь Нового года по лунному календарю сделала макаруны в форме всех 12 животных»
«Пирог с начинкой из маракуйи и перьями из безе в качестве декора»
«Яблочный тарт на день рождения моей бабушки»
«Чизкейк с „Нутеллой“»
- Я, когда увидела это фото, не удержалась и сказала «О боже мой!» вслух. © TheNetisUnbreakable / Reddit
А вы любите готовить? Какие ваши кулинарные шедевры вызывают восторг у всех, кто их пробует?
Фото на превью sugardevotion / Reddit
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