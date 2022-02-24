17 кулинаров, которые такого наготовили, что у всего интернета сразу слюнки потекли

Вкусная еда делает этот мир в разы лучше. А если она еще и выглядит как произведение искусства, то и вовсе возносит на вершины блаженства. Ведь нам кажется, что все должно быть прекрасно не только в человеке, как говорил Чехов, но и в обеде.

Пока мы в AdMe.ru собирали эти фотографии, ужасно проголодались. Так что вы любуйтесь, а мы обедать.

«Мои тосты в виде котиков»

«Сделанные мной макаруны»

Они выглядят настолько живыми, что теперь я больше никогда не смогу есть макаруны. © Jeanne23x / Reddit

«Английский завтрак — простой способ употребить половину суточной нормы калорий за 15 минут!»

«Я назвал его „Клубничный всплеск“»

«Домашняя куриная шаурма»

Она выглядит так классно, я был уверен, что это стоковое изображение. © pppickleman / Reddit

«Испекла вишнево-гранатовый пирог в честь года Тигра»

«Взял упаковку быстрой лапши меньше чем за доллар и улучшил ее»

И теперь лично я готов хорошенько заплатить за это блюдо! © sirmixalot45 / Reddit

«В последнее время чувствую себя неважно, но приготовление лимонных кексиков меня взбодрило»

«Думаю, когда я говорю „еда моей мечты“, я имею в виду что-то примерно такое»

«Нужно было срочно что-то, что бы меня порадовало, так что я испекла капкейки»

«Стейк и салат. Обычно я ем мясо, приправляя его хреном, но в этот раз не стала»

«Напек домашних пончиков. Тут с соленой карамелью, клубникой, шоколадом, яблочным пюре, глазированные сахаром. Остальное сейчас не вспомню. День был долгий»

Мне кажется, я бы там вечность простояла, выбирая. © alexisambrosia / Reddit

«Домашнее хачапури по-аджарски»

«В честь Нового года по лунному календарю сделала макаруны в форме всех 12 животных»

«Пирог с начинкой из маракуйи и перьями из безе в качестве декора»

«Яблочный тарт на день рождения моей бабушки»

«Чизкейк с „Нутеллой“»

Я, когда увидела это фото, не удержалась и сказала «О боже мой!» вслух. © TheNetisUnbreakable / Reddit