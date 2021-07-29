17 человек, которым привиделось такое, что хоть стой, хоть падай

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Фотоиллюзии разрушают границы между реальностью и воображением, и этим так привлекательны. Вы уверены, что видите на картинке одно, но на самом деле там совсем другое. И фотошоп тут совсем ни при чем.

Мы в AdMe.ru до сих удивляемся двусмысленности некоторых фотографий из нашей подборки.

Приоткрыл окно под нужным углом — и припаркованная машина становится двухцветной

Уличный фонарь выглядит так, будто поддерживает окно. © cshcsh531 / Reddit

Кажется, это Спайдеркот

Чуть не спутал подводку моей жены с батарейкой

Вы точно уверены, что это не Duracell? © Druglord_Sen / Reddit

Погода вовсе не солнечная. Это просто песок так красиво рассыпался на новой велосипедной дорожке

Продаем зеркало

Словно крыши многоэтажек завалило помидорами

Одна голова хорошо, а две лучше

Ничего удивительного, это просто человек-колокол

Раздражает ситуация, когда ты пришел посмотреть на колокол Свободы, а он отлучился по делам. © BobbyTheGerm / Reddit

Я уж подумала, что на мужчине такое же платье, что и на мне

Кружка не перевернута, а наполнена до краев молоком

Как бы ни была тяжела жизнь, эти двое всегда заставят улыбнуться

До того, как увидела описание к фото, у меня практически случился инфаркт. © ZZoey303 / Reddit

Еле разглядела свою руку на этом фото

Арбуз без семечек, но с недовольными рожицами

Я вижу гусарские усы. © frenchburner / Reddit

Знакомьтесь, это Мишель и Паркер

Огонь, напоминающий оленя, или наоборот

Спокойно, это всего лишь сумки

Это девушка из фильма «Звонок». © tres909 / Reddit

Лестница