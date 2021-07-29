17 человек, которым привиделось такое, что хоть стой, хоть падай
Фотоиллюзии разрушают границы между реальностью и воображением, и этим так привлекательны. Вы уверены, что видите на картинке одно, но на самом деле там совсем другое. И фотошоп тут совсем ни при чем.
Мы в AdMe.ru до сих удивляемся двусмысленности некоторых фотографий из нашей подборки.
Приоткрыл окно под нужным углом — и припаркованная машина становится двухцветной
Уличный фонарь выглядит так, будто поддерживает окно. © cshcsh531 / Reddit
Кажется, это Спайдеркот
Чуть не спутал подводку моей жены с батарейкой
- Вы точно уверены, что это не Duracell? © Druglord_Sen / Reddit
Погода вовсе не солнечная. Это просто песок так красиво рассыпался на новой велосипедной дорожке
Продаем зеркало
Словно крыши многоэтажек завалило помидорами
Одна голова хорошо, а две лучше
Ничего удивительного, это просто человек-колокол
Раздражает ситуация, когда ты пришел посмотреть на колокол Свободы, а он отлучился по делам. © BobbyTheGerm / Reddit
Я уж подумала, что на мужчине такое же платье, что и на мне
Кружка не перевернута, а наполнена до краев молоком
Как бы ни была тяжела жизнь, эти двое всегда заставят улыбнуться
До того, как увидела описание к фото, у меня практически случился инфаркт. © ZZoey303 / Reddit
Еле разглядела свою руку на этом фото
Арбуз без семечек, но с недовольными рожицами
Я вижу гусарские усы. © frenchburner / Reddit
Знакомьтесь, это Мишель и Паркер
Огонь, напоминающий оленя, или наоборот
Спокойно, это всего лишь сумки
Это девушка из фильма «Звонок». © tres909 / Reddit
Лестница
Какую из этих фотографий вы рассматривали дольше других?
Фото на превью votedog / Reddit
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