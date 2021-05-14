17 человек, которым не дают заскучать их собственные имена
«Имя человека — самый сладостный и самый важный для него звук», — писал известный психолог Дейл Карнеги. Думаем, это действительно так, будь у человека оригинальное имя или совершенно простое. Только вот от неловких моментов не застрахованы ни Александры, ни Урсулы.
Мы в AdMe.ru уверены, что эти 17 человек любят свои имена, даже если иногда и попадают из-за них в неудобные ситуации.
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Меня зовут Гоша, всех людей шокирует этот факт. Вроде обычное имя, но вся фишка в том, что я девушка. Меня так назвали, потому что мой папа поклялся, что его ребенка будут звать Гоша, только вот родилась девочка. Но отец очень принципиален, так что мучаюсь Георгией, а менять имя как-то неохота. © Подслушано / Ideer
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Моя фамилия Эрм, имя — Ева. Когда нужно назвать фамилию и имя, говорю: «Эрм Ева». Дальше люди зависают и переспрашивают. Говорю уже с паузой: «Эрм... Ева». Потом обычно записывают Еремеева или Эрмева и переспрашивают имя. Я тогда говорю: «Вот вам паспорт, спишите оттуда». © Ева Эрм / AdMe
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На практике после 3-го курса попала в чисто женский коллектив замужних дам с детьми. И вот была там одна женщина, которая постоянно по телефону своим мелким отпрыскам наставления давала: где суп, где веник, где губки для посуды, как стиралку запустить. И всегда то Василиса, то Вася, то Люся называла детей. Я думала: «Ого, трое». Поближе познакомились в процессе моей практики, я ее и спросила о детях. Оказалось, ребенок один — девочка Василиса. © LubovMorkov / Pikabu
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Как-то в компании девушка представилась мне как Аида, или Ида, мол, как тебе удобно. Я потом у знакомого спрашиваю: «Она не рассказывала историю своего имени? Очень необычное». А он ржать начал и говорит: «Да Зинка ее зовут! Это она перед незнакомыми выпендривается, стесняется своего имени!» Зинаида, Аида, Ида. Надо же, никогда бы не подумала, что такое обыденное имя можно так интересно загнуть! © Завтразавр / AdMe
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Моя мама работает в детской больнице и за всю жизнь слышала много необычных детских имен. Но одно ее просто добило. Родители назвали ребенка Умозайка! Мама новорожденной объяснила: «Она у меня умница и зайка». © Подслушано / Ideer
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В дагестанской деревне, откуда родом мои родители, живет и здравствует замечательная женщина по имени Лимонад. Ее маме это слово показалось очень красивым, так и решила назвать дочь. © МятныйЧифирь / AdMe
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Недавно знакомая хвасталась, что познакомилась с парнем. Имя у него, говорит, модное такое, необычное — Владлен. Я удивляюсь: мол, с каких это пор советские имена модными стали. Она: «В смысле? Какие советские?» Говорю, что Владлен — это ведь сокращение от Владимир Ленин, из той же оперы, что и Даздраперма или Сталбер. А знакомая только пальцем у виска покрутила и сказала, что если я решил пошутить, то вышло неудачно. © B****sbomjami / Pikabu
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Я у мужа первая девушка. Вместе 7 лет. Сходила на УЗИ и узнала, что будет дочь, естественно, встал вопрос с именем. Муж хочет назвать Майя. У меня вопрос: почему именно это имя? Ведь так много других имен, которые бы лучше сочетались с фамилией и отчеством. Муж непреклонен, ведь в мае мы впервые поцеловались. © Подслушано / Ideer
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У нас в группе была девочка-индуска, она представилась как Чандри Анамалай. Мы все 6 лет звали ее Чандри и только к концу обучения узнали, что это ее фамилия, а мы ни разу не назвали ее по имени за все это время. Было очень неловко. А в 1-м классе с нами учился Рю Сихён, я называла его Психён, но не специально, а просто так услышала. А он плохо говорил по-русски, и я не понимала, почему он так бесится. Тоже стыдно. © Аврора / AdMe
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Как-то я познакомилась с парнем по имени Марсельез. Говорит, его мама увлекается французской культурой. © Бутербродик / AdMe
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Мой отец — Сергей Пушкин. Меня назвали Александр. Я полный тезка писателя. Это особо никем не обыгрывалось: пара шуточек в школе, одна в универе, но, в принципе, всем было по барабану. До ЗАГСа. Там регистратор прослезилась от смеха: жену зовут Анна Керн. © Подслушано / Ideer
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Был у меня друг с необычным именем. Его родители до рождения ребенка жили в селе. И случилась у жены задержка, а ей 48 лет. Фельдшер от нее отмахнулась, мол, понятное дело, климакс. Потом оказалось, что беременна. А мужик с юмором, он сына и назвал Климентием, или просто Климом. © Alexeich56 / Pikabu
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Детство. Мне лет 6–7. Обедаю у друга на даче, его бабушка наливает суп и говорит мне: «Передай Зюгере вот эту коробочку, скажи, что от меня». Я переспрашиваю: «Кому передать?» Отвечает, мол, бабушке своей передай. Я протестую: «Мою бабушку зовут Зоя!» А она не сдается: «Нет, ее зовут Зюгера!» В слезах побежал домой выпытывать правду. Все оказалось просто: во избежание проблем с произношением татары, да и не только они, часто представлялись схожими по звучанию именами. Правда, в этот же вечер меня шокировала новость: дедушку Сашу на самом деле звали Анвар. © Spartleg / Pikabu
В какие неудобные ситуации из-за имени попадали вы или ваши знакомые?