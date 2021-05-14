17 человек, которым не дают заскучать их собственные имена

Я у мужа первая девушка. Вместе 7 лет. Сходила на УЗИ и узнала, что будет дочь, естественно, встал вопрос с именем. Муж хочет назвать Майя. У меня вопрос: почему именно это имя? Ведь так много других имен, которые бы лучше сочетались с фамилией и отчеством. Муж непреклонен, ведь в мае мы впервые поцеловались. © Подслушано / Ideer

У нас в группе была девочка-индуска, она представилась как Чандри Анамалай. Мы все 6 лет звали ее Чандри и только к концу обучения узнали, что это ее фамилия, а мы ни разу не назвали ее по имени за все это время. Было очень неловко. А в 1-м классе с нами учился Рю Сихён, я называла его Психён, но не специально, а просто так услышала. А он плохо говорил по-русски, и я не понимала, почему он так бесится. Тоже стыдно. © Аврора / AdMe