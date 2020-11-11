17 человек, которым легче понять инопланетян, чем найти общий язык с родителями своей половинки

Моя первая свекровь была (и остается) настоящим кошмаром. Даже те «теплые» слова, которые она говорила, были лишь слегка завуалированной критикой. Она часто приходила к нам домой, когда мы были на работе, и хозяйничала там. Однажды я пришла, а у нас новая плита, хотя и старая была отличной (но только не по ее стандартам). В другой раз мы обнаружили дома уродливые кружевные занавески, новую занавеску для душа, полотенца, коврики и даже новый кухонный стол. Теперь, когда мы в разводе с ее сыном, она отправляет моего ребенка домой с новым мылом и мочалками, потому что мои «выглядят грязными». Откуда она это знает? А оттуда, что она все еще шпионит за моим домом, несмотря на то, что больше не имеет ко мне никакого отношения. В итоге мне пришлось даже ей пригрозить, что я обвиню ее в незаконном проникновении, если она когда-нибудь войдет в мой дом, когда меня там нет. К счастью, моя новая свекровь милая женщина, которая уважительно ко мне относится и покупает кухонную технику и предметы декора только на Рождество. © sammy_nobrains / Reddit