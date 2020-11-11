17 человек, которым легче понять инопланетян, чем найти общий язык с родителями своей половинки
Для одних из нас такие фильмы, как «Если свекровь — монстр» и «Знакомство с Факерами», — это просто смешные комедии, а для других — реальная жизнь. В которой, однако, в отличие от тех же кинолент, нет места счастливой концовке. И если вам кажется, что мы сейчас излишне драматизируем, то, значит, вам крупно повезло с новой родней, потому как герои нашей подборки не могут похвастаться тем же.
AdMe.ru нашел на просторах сети истории 17 человек, у которых отношения с родителями их супругов не заладились с самого начала. И на то есть веские причины.
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У свекрови есть 3 квартиры в разных городах. Мы с мужем снимаем комнату в общежитии. Я ни на что не претендую, сами копим понемногу на жилье. Но бесит, что свекровь постоянно шантажирует своего сына этими хатами. Чуть что ей надо, сразу заводит песню, что хочет одну на него переписать. А может, и две. Он, дурачок, ведется, бежит к ней, делает все, что она скажет, а она в итоге его выпроваживает со словами: «В следующий раз точно оформим все на тебя!» Устала уже от этого. Я не против помогать ей, но зачем все сводить к недвижимости... © «Подслушано» / Vk
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Когда мы поехали до свекра, чтобы сообщить ему новость о моей беременности, он посмотрел на меня и сказал: «То, что она станет мамой, еще не значит, что отец ребенка ты», а затем вернулся к чтению своей газеты. © Rebecca Nevells / Quora
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Моя свекровь одержима идеей о внуках и полностью отрицает то, что мы с мужем не планируем заводить детей. Во время своего последнего визита она украла одну из моих противозачаточных таблеток, думая, что я этого не замечу. Но самое удивительное в этом всем то, что мой муж не единственный ее ребенок. У него есть еще сестра с детьми, но, судя по всему, свекрови до них нет дела. Недавно она даже предложила мне заплатить $ 30 тыс. за ребенка, а я сказала, чтобы она вернулась, когда у нее будет $ 100 тыс. © Bis*xualdw / Reddit
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Как-то тогда еще потенциальный муж знакомой поставил дизлайк и обсмеял неудачный комментарий своей будущей тещи, не зная, что это она и есть. Теща оказалась обидчивой и злопамятной и так проела плешь ему и ей, что они развелись. Чуваку реально тяжко: бывшую жену он любит до сих пор, но перед тещей уже устал извиняться. А та его просто на дух не переносит. Хорошо, что хотя бы детей у них нет. © «Подслушано» / Vk
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Как и у большинства, отношения со свекровью не заладились. Все делаю не так, но апогеем стала фраза: «Ира! Ира! Иди сюда, я научу тебя правильно отрывать туалетную бумагу». И смех и грех. © ARSENIYA2000 / Pikabu
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Когда мой свекор приехал погостить к нам, он обращался со мной как с прислугой. Просил меня долить ему кофе, вставал из-за стола, не утруждал себя донести тарелку до раковины и так далее. Он даже не мог присмотреть 20 минут за детьми, пока я бегаю в магазин. Спустя неделю он заявил, что приглашает нас на ужин за свой счет. «У прислуги сегодня выходной!» — добавил он. © MrsChickenPam / Reddit
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Мой друг женился. Подарком от тестя с тещей стала машина... и кредит на нее. Конец. ©
prostochebyrek / Pikabu
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Первые 5 лет брака свекровь представляла меня всем как «маленькую подругу Марка». Перестала это делать только после того, как я забеременела. Затем в течение следующих 10 лет она покупала мне шерстяную одежду (у меня аллергия на шерсть, поэтому я всегда оставляла подарок у нее дома). В последнее время она стала давать приличную сумму денег моему мужу, его сестрам и их супругам. Мне же однажды перепало $ 100. Думаю, ей нужно время, чтобы принять меня. Хотя мы с ее сыном женаты уже 47 лет. © Dyan Richardson / Quora
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Моя свекровь так и не убрала из рамок фото с первой свадьбы моего мужа и не разместила снимки с моей свадьбы. На Рождество и другие праздники дети моего мужа от первого брака (которых я усыновила) и другие ее внуки всегда получали массу подарков, тогда как мои двое детей редко чего-то удостаивались. Позже я начала сама тайно дарить им разные вещи, чтобы они не чувствовали такую разницу в отношении. Я никогда не ощущала себя частью ее семьи. © SA Jane / Quora
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Моя первая свекровь была (и остается) настоящим кошмаром. Даже те «теплые» слова, которые она говорила, были лишь слегка завуалированной критикой. Она часто приходила к нам домой, когда мы были на работе, и хозяйничала там. Однажды я пришла, а у нас новая плита, хотя и старая была отличной (но только не по ее стандартам). В другой раз мы обнаружили дома уродливые кружевные занавески, новую занавеску для душа, полотенца, коврики и даже новый кухонный стол. Теперь, когда мы в разводе с ее сыном, она отправляет моего ребенка домой с новым мылом и мочалками, потому что мои «выглядят грязными». Откуда она это знает? А оттуда, что она все еще шпионит за моим домом, несмотря на то, что больше не имеет ко мне никакого отношения. В итоге мне пришлось даже ей пригрозить, что я обвиню ее в незаконном проникновении, если она когда-нибудь войдет в мой дом, когда меня там нет. К счастью, моя новая свекровь милая женщина, которая уважительно ко мне относится и покупает кухонную технику и предметы декора только на Рождество. © sammy_nobrains / Reddit
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Замужем 12 лет, и все эти годы свекровь пытается меня подловить (прийти в гости пораньше) на грязной посуде или на том, как я бегаю по дому и убираюсь. Но даже если она приходит на час раньше назначенного времени, у меня всегда идеальный порядок. Потому что у меня есть тайный помощник. Когда свекровь в очередной раз отправляется к нам, на мой телефон приходит СМС с оповещением. Мне повезло со свекровью, но еще больше мне повезло со свекром! © erebos / Pikabu
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Кошка тещи не возвращалась домой 2 дня, и поэтому она выгнала нас с женой из дома (мы гостили у нее во время отпуска). Она обвинила нас в том, что мы убили ее домашнее животное. После того как мы провели день в отеле, она заявилась к нам с извинениями, так как кошка вернулась. Я злился на нее целых 4 года и вот только сейчас начал потихоньку остывать. © BrightlyElite / Reddit
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Моя свекровь ни копейки не вложила в нашу свадьбу. Она даже не дала денег своему сыну на одежду. Моему мужу все оплатила моя мама, начиная с трусов и заканчивая пальто. Но на праздник свекровь, конечно же, пришла. Спела песню и подарила ₽ 5 тыс. в конверте. Я не меркантильная и не корыстная, но почему-то некоторые считают, что так и должно быть. © «Подслушано» / Vk
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Мы все жили вместе: я, муж и свекровь. Каждое утро, когда я видела ее, она спрашивала меня, было ли у нас ЭТО вечером. Причем делала это так, словно это ее законное право — знать ответ. И до тех пор, пока она не узнала, что я беременна, она каждый раз, когда я ходила в уборную, громко спрашивала меня, есть ли у меня месячные. Она поступала так даже тогда, когда у нас дома были гости или когда мы вместе с ней к кому-то ходили. А ведь она считала себя еще и современной! © Anonymous / Quora
Какие отношения сложились у вас со свекром и свекровью или с тестем и тещей? Случалось ли с вами нечто подобное?