17 человек, которые из-за ненужной скромности испортили жизнь себе и окружающим

Раньше многих из нас воспитывали как хороших девочек и мальчиков. В итоге во взрослом возрасте нам иногда бывает сложно отказать кому-то в неуместной просьбе. Конечно, у людей есть и природная скромность, но, наверное, в большей степени на нас повлияло окружение, в котором мы выросли.