17 человек, которые из-за ненужной скромности испортили жизнь себе и окружающим
Раньше многих из нас воспитывали как хороших девочек и мальчиков. В итоге во взрослом возрасте нам иногда бывает сложно отказать кому-то в неуместной просьбе. Конечно, у людей есть и природная скромность, но, наверное, в большей степени на нас повлияло окружение, в котором мы выросли.
Мы в AdMe.ru прочитали пользовательские истории и расскажем, во что в жизни выливается нерешительность и чрезмерная скромность.
- У знакомых муж заказал мастеру сделать лестницу в частный дом. Из-за ошибки в расчетах ширина каждой ступени на чертежах вышла всего 22 см. Даже среднюю ногу длиной в 25 см на такую ступень полностью не поставишь. Жена справедливо возмутилась, что такие ступени совершенно неприемлемы. На что ее муж на полном серьезе выдал, что не хочет мастера обижать. Им по этой лестнице всю жизнь спускаться и подниматься, но да, главное — мастера не обидеть. © ya.pishu / Pikabu
- У нас возле дома было 2 параллельных въезда: к подъезду и к магазину. Муж всегда говорил таксистам ехать к магазину: мы туда дойдем. Вот только это всегда было зимой, в дикий гололед. Но зато таксисту удобнее выехать. А то, что я могу упасть и расшибиться, мужа не волновало. © SonOfFisherman / Pikabu
- Мой друг собирался жениться и устроил праздник в честь помолвки. Звонит мне. Я ожидал, что он пригласит меня на праздник, но вместо этого он спросил: «Можно я одолжу твою зеркалку, чтобы пофоткаться?» Я сказал «да», и друг повесил трубку. Моя цифровая камера была приглашена на праздник, а я нет. Вот что случается, если быть со всеми слишком добрым. © Yogesh Krishnani / Quora
- Бабушка учила подругу: нужно быть скромной и нельзя показывать, что тебе кто-то нравится. А подруга была влюблена в одноклассника — самого классного мальчика в школе. Помня наставления бабушки, она вела себя с ним подчеркнуто холодно. И лет 10 спустя на встрече выпускников выяснилось, что все было взаимно! Но у обоих уже были свои семьи с детьми.
- В старшей школе я отказывался носить очки, потому что не хотел быть очкариком. Но с доски я ничего не видел, и неудивительно, что мои оценки сильно пострадали. Наконец я понял, что лучше носить очки, чем считаться глупым. © Bob Troxell / Quora
- Мне 25 лет. Я всю жизнь старалась быть лучшей дочерью, лишь бы у матери было хорошее настроение, работать, помогать чем-то. Только это ни к чему, как оказалось. Когда мне нужна поддержка для того, чтобы сделать рывок в будущее, я только получаю слова: «Я для тебя все делала, для тебя жила, а ты, такая-сякая, неблагодарная». Причина? Хочу уволиться и уехать в другой город. © Подслушано / Ideer
- Пройдя годы психотерапии, я надеюсь, что стала менее «удобной». В детстве мне очень не хватало любви, и я вела себя слишком заботливо с окружающими. К примеру, я всегда приходила на встречу существенно раньше, чтобы человеку не пришлось ждать меня даже 1 минуту. © Emily Fisher / Quora
- Еще в студенческие годы поехала с родителями на море. Нас заселили по знакомству, но в номере стоял ощутимый запах канализации. Я возмутилась. Отец косился на меня и говорил, что недельку потерпим. В итоге после разговора с владельцем нас переселили в нормальный номер. Папаня же был недоволен, потому что, видите ли, я опозорила его перед знакомыми. © escimo87 / Pikabu
- Наблюдаю за своей подругой и тяжко вздыхаю. Она умна, образованна, но упахивается на 3 работах. Она филолог, где-то корректором работает, где-то тексты пишет. У нее есть машина, и она могла бы работать тем же продажником: объехал свои точки за полдня — и ты свободен. Да еще и денег больше. Но нет, подруга говорит, что это «слишком сложно» и она не справится.
- Мама не принимает никаких подарков: ни милых безделушек на 8 Марта, ни полезных в хозяйстве вещей. Начинается настоящая истерика: «Зачем тратите на меня деньги? Ну и сколько это стоило? Лучше бы себе что-нибудь купили». Я не знаю, скромность ли это или что еще, но я же просто хочу сделать ей приятное. © Подслушано / VK
- Подруга работает в детском клубе. Там на ней буквально все держится. Но начальница о нее ноги вытирает, доводит до слез, унижает при всем коллективе, а потом говорит: «Ах, извините, я погорячилась». Когда подругу довели до ручки, она заявила, что увольняется. Так ей муж начальницы позвонил и сказал: «Без вас клуб развалится». И она, ответственная такая, осталась.
- Отец всю жизнь старался со всеми ладить, а по сути — хоронился, как таракан под плинтус. Первый забор на даче делал он, позже — муж. Оказалось, что отец на метр отступил от границы с соседями. Причина: ну а вдруг что подумают? Лучше себя обделить. Мы это поняли, потому что обнаружили старые бетонные столбы в земле. И, естественно, поставили забор уже по настоящей границе. Соседке все объяснили, она претензий не имела. © sadsadcat / Pikabu
- 2-й класс. Учительница спросила, кто хочет участвовать в танцевальном конкурсе. Я очень хотела попасть и подняла руку. Я сидела в 1-м ряду, но учительница проигнорировала меня. Из-за этого случая я потеряла уверенность в себе. Думаю, если бы в тот момент я не смирилась и обратила на себя внимание, мое детство было бы счастливее. © Kamna Jolhe / Quora
- Мама всю жизнь пыталась заслужить любовь своей матери — моей бабушки. Мечтала стать археологом, но, как прилежная девочка, пошла на инженера. Вышла замуж за нелюбимого человека, ведь бабушка сказала: «Ты в девках засиделась». Пелена с ее глаз упала, когда бабушка потребовала сделать аборт. Тут уж мама взбрыкнула — и так родился мой младший брат.
- Если бы я был характером пожестче, я бы сыграл свадьбу в близком кругу друзей вместо того, чтобы закатить праздник для всей родни. Кстати, это вылилось в проблемы с родственниками, которые не прекратились 34 года спустя. © Nigel Jennings / Quora
- Моя сестра — умница, но вечно себя недооценивает и соглашается на абы какую работу. Самым жутким был какой-то странный кол-центр — на холодных звонках. Вставала в 6 утра, собирала ребенка в сад, готовила еду. Приходила домой в 22 часа: переработки. Мужу это не нравилось вплоть до развода. Но сестра радовалась, что ее, такую никчемную, хоть туда взяли. К счастью, центр разорился и закрылся.
- Сосед вернул шуруповерт только после того, как я ругаться начала. Папе было неудобно: «Ну вдруг он еще ему нужен?» Вернул сломанный. Папа, добрая душа, и тут нашел, как оправдать соседа: «Ну шуруповерт же не новый, всякое случиться может». Заставила соседа деньгами отдать, так как именно мы с мужем подарили этот инструмент папе месяц назад. © maarishka / Pikabu
А вам мешает скромность или вы, наоборот, не позволяете на себе ездить?
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые из-за ненужной скромности испортили жизнь себе и окружающим
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