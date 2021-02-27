17 человек, которым еще долго не захочется ничего покупать по интернету

В современном мире можно заказать буквально парой кликов продукты, одежду, аксессуары и даже воздух из другой страны. Возможно, вы согласитесь с тем, что, когда мы открываем коробку, которую нам доставили, это похоже на чувство, когда распаковываешь подарок на день рождения или Новый год: ты можешь догадываться, что внутри, но не знаешь наверняка. Ведь вместо ноутбука в посылке может оказаться пустота, а вместо кашемирового свитера — синтетическая водолазка.

Мы в AdMe.ru скрестили пальцы, чтобы к нам не пришли такие посылки с неприятным сюрпризом. Это тот случай, когда веселее смотреть со стороны.

Единороги бывают разные

«Кажется, меня обманули»

Штаны для дискотеки

«Мне прислали деревянный брусок вместо модуля оперативной памяти»

Когда кто-то освежил дыхание твоей жевательной резинкой перед отправкой

Когда заказал собаке большой бассейн, в котором она сможет плавать. Пес не впечатлен

«Отправитель заявил, что сапоги выглядят иначе, чем на картинке, „из-за освещения“»

«Я заказал 1 перец хабанеро и 3 халапеньо, но в продуктовом магазине перепутали и прислали мне 1 фунт хабанеро и 3 фунта халапеньо»

Собачка в печали

Может быть, это просто разные подвиды тираннозавров

Немного отличаются. Чуть-чуть

Возможно, по пути игрушка побывала у колориста и пластического хирурга

«Слева — то, что я заказал. По центру — коробка, в которой пульт прибыл. Справа — то, что было внутри коробки»

«Таблица размеров может немного отличаться»

«100 %-ный хлопок и ботанический принт против 80 %-ного полиэстера и детского рисунка»

Цветок заранее похудел к лету

Видно, путь тюленя был долгим и непростым