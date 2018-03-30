17 человек, которых земля носит, но не совсем понятно как

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В жизни то и дело случается нечто такое, что выводит нас из себя, а причиной тому чаще всего становятся люди, знакомые и не очень. Посмотрите на фотографии их проделок, и вы наверняка согласитесь с тем, что так поступать абсолютно неприемлемо.

AdMe.ru нашел 17 изображений, на которых запечатлены не самые красивые поступки. Мы надеемся, что вы посмеетесь над ними, вместо того чтобы злиться и расстраиваться.

Хотите получить веселые цветные макароны? Сварите их в энергетическом напитке! Но лучше не надо

Тот самый сосед со «своим» местом во дворе

«Бесплатный образец» работы мойки высокого давления, о котором никто не просил

К сожалению, самолеты не рассчитаны на высоких людей. Поэтому им приходится искать выход из ситуации, что, в общем-то, их совсем не оправдывает

Некоторые люди не видят в такой пленке ничего отталкивающего

И в такой «смене» туалетной бумаги тоже

Впрочем, бывает и еще хуже

У кого-то была одна работа, да и ту они с треском провалили

«Когда-то я работал официантом. Мне встречались клиенты, которые заказывали каждый ингредиент салата по отдельности»

Ну зачем так делать?

«Я паркуюсь где хочу»

«Руководитель отдела продаж попросил, чтобы я сделала презентацию. Будучи на совещании, он все записал и принес мне — осталось только „чуть-чуть“ оформить»

Ушлый продавец решил замаскировать дыню, поеденную червем, при помощи стикера

«Эти люди снимали 90 % концерта и загораживали собой весь вид»

Ну хорошо хоть на пол не бросили

А могли бы поступить совсем как эти парни, которые слишком сильны, чтобы убирать за собой

Но уж лучше совсем не убирать, чем так