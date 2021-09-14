17 человек, которых удача подстерегает буквально на каждом шагу

Удача порою может настигнуть нас там, где ее меньше всего ожидаешь. И она принимает самые неожиданные формы: очень щедрый сосед, уникальная и крутая вещь, найденная на барахолке совершенно случайно, и даже бриллиант, оказавшийся в гидрокостюме невесть каким образом.

Мы в AdMe.ru тоже мечтаем однажды поймать фортуну за хвост и рады за героев нашей подборки, которым это удалось.

«Купила горбушу, положила размораживать. Через пару часов берусь разделывать, а внутри нее оказалось вот это. Получилось 207 г. Лепота»

«Я стал свидетелем чуда»

«Мне определенно повезло встретить этого парня!»

«Пока готовила завтрак, мне попалось 4 яйца с 2 желтками в каждом»

«Я нашла брелок для ключей в виде такой же машины, как у меня»

«Мы наткнулись на гриб размером с волейбольный мяч»

Нежданчик

Сижу дома, никого не трогаю. Стук в дверь. Сосед по поселку: «На море слетать хочешь?» Я: «Ну я как бы не собирался, да и планы есть». Сосед: «Короче, завтра в 21:00 в аэропорт и на море летим, все оплачено». Я в тихом шоке.

Оказалось, что он оплатил мини-отель для друзей, чтобы справить свое 50-летие, но никого заранее не предупредил. Сюрприз, так сказать, решил сделать. Соответственно, все отказались из-за разных проблем. Деньги не вернуть, одному лететь не хочется. Так вот, на 12 дней лечу на море, все включено, 4 домика 2-местных на двоих, бассейн, еда. Хотел на море, да все никак не мог собраться. Вот, видимо, Вселенная и дала пендель. © HolyPendel / Рikabu

«Заказала лежанку для собаки. Мне прислали 6 штук. Я заплатила всего $ 10 за это все»

«Нашел джинсы Coca-Cola 1984 года в местном магазине»

Вселенная как бы намекает

Все же мечтают найти кошелек? Да не просто кошелек, а еще и с деньгами. Прошлой осенью жена нашла кошелек, а там ₽ 25 тыс. Отдала полиции, потом звонил потерявший, принес торт и ₽ 2 тыс. в качестве подарка. Всем хорошо, совесть чиста.

Вчера сам нашел кошелек, а там ₽ 70 тыс. А кругом ни камер, ни чего-то подобного. По карте нашли владельца, позвонил, встретились, вернул все содержимое. Тоже дал ₽ 2 тыс.

Хотели в этом году на море, но с деньгами не сложилось, а тут как раз недостающая сумма была. Вот сижу и думаю, то ли мы с женой такие дураки, то ли трусливые, то ли неиспорченные. Или Вселенная делает намеки, чтобы я ей дал шанс и хотя бы лотерейный билетик купил. © TommyRamone / Рikabu

«Мама ездила за грибами и потеряла в лесу мой любимый свитер, а сегодня в лес поехали мы и нашли его на пеньке!»

«Актер Шон Эстин отфотобомбил меня в 1993 году в Вашингтоне и 26 лет спустя в Диснейленде»

Когда потратил весь запас удачи еще в детстве

В детстве я находил очень много денег. Реально много. Родители думали, что я ворую. Но это было чистое везение. Однажды даже нашел деньги около входа в банк. Они просто валялись россыпью разными купюрами. Никто не видел, не брал, хотя был день и народу, помнится, было достаточно. А я собрал, положил в карман и пошел. В пересчете на текущий курс там было примерно $ 150. © Ideer

«На выпускном вечере в моей школе разыгрывались призы среди всех 360 выпускников. Мне повезло»

«Не могу поверить, что я нашла это винтажное бюстье от Dior всего за $ 5! Оно великолепно»

«Я купил диск со всеми фильмами о Гарри Поттере в эконом-магазине всего за $ 9. И я в шоке от того, как мне повезло»

«Я ныряла с аквалангом и вдруг почувствовала, что что-то впилось в мой гидрокостюм. Ювелир подтвердил, что это настоящий бриллиант!»