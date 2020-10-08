17 человек, которых приятно ошарашили их неожиданные находки

Всегда приятно находить что-то из прошлых времен или драгоценное. В нас сразу просыпаются искатели приключений и сокровищ. Пользователи сети поделились своими находками, и они в очередной раз доказывают, что милые сердцу вещи можно отыскать где угодно.

Мы в AdMe.ru и сами находили всякие приятные мелочи и практически сокровища в самых разных местах. И поэтому мы знаем, какие разнообразные чувства можно испытать в подобные моменты, как довелось людям из нашей сегодняшней подборки.

«Наткнулась на старую книгу рецептов моей матери, в которой полно уморительных картинок. Узрите чудесный салат из сосисок!»

«Обнаружил кошелек с древними монетами. Он был спрятан в корнях дерева»

«Нашла это фото своих родителей, когда делала уборку в шкафу в прихожей. Мама сказала, что это было где-то в 1982–1983 году»

«Извлек 255-летний документ из стены дома, который я ремонтирую»

«Нашел свисток моего прадеда, которым он пользовался в окопах Первой мировой войны»

«Нашла эту невероятную монстеру на дороге. Моя собака любит ее больше, чем я»

«Я наткнулся на эту американскую монету вдали от ее родной страны, в тихом поле, во время поиска металла в Шотландии»

Разнообразие цветов

«Наткнулся на эту странную лестницу на пешеходной тропе»

«Нашел старый карманный компьютер Dell в подвале моих родителей»

«Сегодня мой сосед по комнате обнаружил в благотворительном магазине оригинальную видеокассету со „Звездными войнами“»

«Мой друг работает в сфере переработки вторсырья. Он нашел заполненный дневник 1941 года»

«Только что открыл книгу, которую купил в секонд-хенде, и нашел это»

Эта часть пня выглядит как деревянная миниатюрная метрополия

«Мы с моим стариком в одном возрасте с разницей в 35 лет: он в 1953-м и я в 1988-м. Люди всегда говорили, что мы похожи, но я никогда не думал об этом, пока не нашел его старую фотографию»

«Обнаружил 83 золотые монеты на дне угольного контейнера после ремонта дома»

«Недавно переехал и только что нашел коробку с кучей коллекционных предметов и книг»