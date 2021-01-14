17 человек, которых не взяли на работу по самым нелепым причинам
Во время собеседования нередко происходят забавные ситуации и странные диалоги или задаются вопросы, которые ставят в тупик наш мозг. Наверняка у каждого найдется история о собеседовании, которое запомнилось больше всего. Герои сегодняшней подборки столкнулись с причинами отказа, в которых практически отсутствовал здравый смысл.
Мы в AdMe.ru уверены, что если смотреть на все происходящее со здоровым чувством юмора и самоиронией, то все покажется не таким уж мрачным.
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Поделитесь и вы историями о странных собеседованиях.