17 человек, которых не взяли на работу по самым нелепым причинам

Во время собеседования нередко происходят забавные ситуации и странные диалоги или задаются вопросы, которые ставят в тупик наш мозг. Наверняка у каждого найдется история о собеседовании, которое запомнилось больше всего. Герои сегодняшней подборки столкнулись с причинами отказа, в которых практически отсутствовал здравый смысл.