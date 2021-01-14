AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

17 человек, которых не взяли на работу по самым нелепым причинам

3---
-

Во время собеседования нередко происходят забавные ситуации и странные диалоги или задаются вопросы, которые ставят в тупик наш мозг. Наверняка у каждого найдется история о собеседовании, которое запомнилось больше всего. Герои сегодняшней подборки столкнулись с причинами отказа, в которых практически отсутствовал здравый смысл.

Мы в AdMe.ru уверены, что если смотреть на все происходящее со здоровым чувством юмора и самоиронией, то все покажется не таким уж мрачным.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Поделитесь и вы историями о странных собеседованиях.

3---
-