17 человек, которых хочется взять и выселить на необитаемый остров
На свете существуют такие люди, которым никакие нормы поведения не писаны: они постоянно опаздывают на встречи, делают свою работу спустя рукава и нисколечко не думают об окружающих. И иногда невольно задумываешься: вот бы придумать какие-то законы, которые запрещали бы такое раздражающее поведение.
Мы в AdMe.ru уверены, что среди наших читателей таких персон точно не найти.
«Мои чаевые я нашел в таком виде»
«Так выглядит телефон моего друга»
Для таких производителей должен быть отдельный котел в аду
«Заплатил $ 31 за доставку хрустальной рамки. Такие больше не производят»
«Мы с мамой пошли покупать обувь и выяснили, что людям плевать на правила приличия»
«И теперь соседняя розетка недоступна»
«Надеюсь, это они просто тренировались»
Когда твой сосед — гений коммуникации
«Знакомьтесь: это мой брат»
-
Ваши родители его избаловали. © JKnott1 / Reddit
«Ой, у этого кухонного полотенца есть хвост»
«Неделю назад одолжил другу магнитные шарики. Со скуки сегодня решил заново собрать кубик. Оказалось, что не хватает одного синего шарика, и я не могу закончить сборку куба»
«Вот как мне подали картошку фри в McDonald’s»
«Как мой папа нарезает авокадо»
«Мои коллеги купили такие же ланч-боксы, как и у меня»
«Мой папа повесил фото»
«Ее волосы прямо у меня под носом. И куда это летит наш самолет?»
«Думаете, она купила или хотя бы положила на место книги?»
А вам встречались люди, которых хотелось выселить на необитаемый остров?
Фото на превью Swaggie-J / Reddit
Поделиться этой статьёй