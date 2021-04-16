17 человек, которых хочется взять и выселить на необитаемый остров

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

На свете существуют такие люди, которым никакие нормы поведения не писаны: они постоянно опаздывают на встречи, делают свою работу спустя рукава и нисколечко не думают об окружающих. И иногда невольно задумываешься: вот бы придумать какие-то законы, которые запрещали бы такое раздражающее поведение.

Мы в AdMe.ru уверены, что среди наших читателей таких персон точно не найти.

«Мои чаевые я нашел в таком виде»

«Так выглядит телефон моего друга»

Для таких производителей должен быть отдельный котел в аду

«Заплатил $ 31 за доставку хрустальной рамки. Такие больше не производят»

«Мы с мамой пошли покупать обувь и выяснили, что людям плевать на правила приличия»

«И теперь соседняя розетка недоступна»

«Надеюсь, это они просто тренировались»

Когда твой сосед — гений коммуникации

«Знакомьтесь: это мой брат»

Ваши родители его избаловали. © JKnott1 / Reddit

«Ой, у этого кухонного полотенца есть хвост»

«Неделю назад одолжил другу магнитные шарики. Со скуки сегодня решил заново собрать кубик. Оказалось, что не хватает одного синего шарика, и я не могу закончить сборку куба»

«Вот как мне подали картошку фри в McDonald’s»

«Как мой папа нарезает авокадо»

«Мои коллеги купили такие же ланч-боксы, как и у меня»

«Мой папа повесил фото»

«Ее волосы прямо у меня под носом. И куда это летит наш самолет?»

«Думаете, она купила или хотя бы положила на место книги?»