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17 человек, которых буквально распирает от гордости за своих пап

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Каждый ребенок хочет гордиться своими родителями. И неважно, спасают ли они целую планету или просто не боятся пробовать что-то новое. Главное, что они подают своим детям правильный пример. Отцы из нашей статьи рисуют картины, строят дома и честно выполняют свою работу. И их дети не смогли удержаться, чтобы не похвалиться своими чудесными папами.

AdMe.ru публикует снимки мужчин, чьи дочки и сыновья — настоящие счастливчики, потому что по праву могут гордиться своими родителями.

1. «Мой папа только что закончил строить свой первый дом. На это у него ушло 10 лет. Я очень им горжусь»

© belikegeorge / twitter

2. «Неужели папа действительно самостоятельно построил кафешку в нашем дворе за 3 месяца? Именно так!»

© Juliannastrid / twitter

3. «Отца обрызгивают в честь его последнего полета после 24 лет службы в военно-воздушных силах»

© taterlohm / reddit

4. «Мой отец — самый сильный человек, которого я знаю. 12 часов на дежурстве в отделении интенсивной терапии, хотя он сам только неделю назад поправился после болезни»

© thxbra / reddit

5. «Папа с его братом получили немного земли в лесу, и вот небольшой проект, над которым они поработали»

© ImproperToast / reddit

6. «Спустя 4 года папа закончил собирать этот пазл»

© miraclebob / reddit

7. «Я не смог сходить на стрижку, и папа вызвался сам меня постричь. А он вовсе не парикмахер, кстати»

© Alaskan_Bull_Worm_Jr / reddit

8. «Папа отмечает День отца и год без алкоголя»

© multichrismax / reddit

9. «Мой 76-летний отец всегда чем-то занят. Вот сейчас он сделал этот мурал на нашем заборе»

© DD_Verucci / reddit

10. «Папа окончил университет с отличием и получил степень бакалавра в 62 года. Он так счастлив, а я горжусь им»

© Winencats / reddit

11. «Мой тесть рано ушел на пенсию. Оказалось, что у него есть способности к живописи»

© Mohawk200x / reddit

12. «Мой папа сам делает такие столики для своего кафе-мороженого»

© herakles_love / reddit

13. «Папа, который никогда в жизни не делал суши, впервые приготовил это блюдо»

© Jasminedragondesenut / reddit

14. «Отец занялся рисованием, чтобы снимать стресс»

© Inappropriate_Elder / reddit

15. «Хочу показать работы, которые сделал мой папа»

© fenikssss / pikabu

16. «Папа сделал торт на основе дедушкиного рецепта»

© _CanadianDude / reddit

17. «Несколько лет назад я запостила фотку с отцом. Люди написали, что мы похожи на героев видеоигры „Ходячие мертвецы“. Так что мы сделали косплей»

© Livyka / reddit

А за что вы гордитесь своим отцом? Расскажите или покажите нам.

Фото на превью belikegeorge / twitter
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3k