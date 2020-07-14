17 человек, которых буквально распирает от гордости за своих пап

Каждый ребенок хочет гордиться своими родителями. И неважно, спасают ли они целую планету или просто не боятся пробовать что-то новое. Главное, что они подают своим детям правильный пример. Отцы из нашей статьи рисуют картины, строят дома и честно выполняют свою работу. И их дети не смогли удержаться, чтобы не похвалиться своими чудесными папами.

AdMe.ru публикует снимки мужчин, чьи дочки и сыновья — настоящие счастливчики, потому что по праву могут гордиться своими родителями.

1. «Мой папа только что закончил строить свой первый дом. На это у него ушло 10 лет. Я очень им горжусь»

2. «Неужели папа действительно самостоятельно построил кафешку в нашем дворе за 3 месяца? Именно так!»

3. «Отца обрызгивают в честь его последнего полета после 24 лет службы в военно-воздушных силах»

4. «Мой отец — самый сильный человек, которого я знаю. 12 часов на дежурстве в отделении интенсивной терапии, хотя он сам только неделю назад поправился после болезни»

5. «Папа с его братом получили немного земли в лесу, и вот небольшой проект, над которым они поработали»

6. «Спустя 4 года папа закончил собирать этот пазл»

7. «Я не смог сходить на стрижку, и папа вызвался сам меня постричь. А он вовсе не парикмахер, кстати»

8. «Папа отмечает День отца и год без алкоголя»

9. «Мой 76-летний отец всегда чем-то занят. Вот сейчас он сделал этот мурал на нашем заборе»

10. «Папа окончил университет с отличием и получил степень бакалавра в 62 года. Он так счастлив, а я горжусь им»

11. «Мой тесть рано ушел на пенсию. Оказалось, что у него есть способности к живописи»

12. «Мой папа сам делает такие столики для своего кафе-мороженого»

13. «Папа, который никогда в жизни не делал суши, впервые приготовил это блюдо»

14. «Отец занялся рисованием, чтобы снимать стресс»

15. «Хочу показать работы, которые сделал мой папа»

16. «Папа сделал торт на основе дедушкиного рецепта»

17. «Несколько лет назад я запостила фотку с отцом. Люди написали, что мы похожи на героев видеоигры „Ходячие мертвецы“. Так что мы сделали косплей»