17 человек, которые знают, как с юмором отвечать безграмотным людям
К сожалению, не все стремятся быть грамотными и стараются в речи совершать как можно меньше ошибок. Поэтому вокруг так много тех, кого хочется заново отправить в школу учить русский язык. Сегодня распознавать безграмотных людей помогают социальные сети. Впрочем, как и с юмором возвращать их на путь истинный.
Мы в AdMe.ru за повышение уровня грамотности всеми возможными гуманными способами: чтением книг, саркастическими шутками и неприкрытой иронией. А в конце статьи вас ждет бонус-лайфхак, который пригодится в минуту сомнений.
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Бонус: если не знаете, как правильно пишется слово, используйте другие
А свидетелями каких чужих ошибок в словах, от которых филологам пришлось бы вызывать скорую помощь, были вы?
Фото на превью Scarapka / pikabu