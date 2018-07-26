17 фото, которые дадут прикурить любой современной мелодраме

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Этот мир не перестал бы нас удивлять, даже если бы средняя продолжительность жизни на Земле превышала отметку в 200 лет. Так уж в природе заведено, что чудеса — большие и маленькие — поджидают нас буквально на каждом шагу. Поэтому все, что нам остается делать, — это смотреть в оба.

AdMe.ru нашел 17 постов пользователей сети, которые поспешили поделиться с миром историями — одна другой трогательнее. Запасайтесь носовыми платочками.

1. Должно быть, они приносят удачу прохожим

«Я только что повстречала самых милых бабушек-близняшек».

2. «Меня обнимает мой парень, моего парня обнимает наш пес»

3. Самец ящерицы замер, чтобы его подруга могла спокойно поспать

4. Это Кхалиси и Джанго. Они вместе уже два года

5. Пара, которую разделяет стена аэропорта, прощается друг с другом по телефону

6. «Сегодня нам на работу позвонила беременная женщина и попросила перед доставкой заказа оставить на коробке из-под пиццы послание для ее парня. Я плачу»

«Бабочки в моем животе превратились в две крохотные ножки. Я беременна».

7. «Знакомьтесь, это Аргос. С тех пор как у него засбоило сердце из-за большой любви к людям, ему приходится использовать для дыхания кислородный баллон»

8. «Один парень у нас на курсе постоянно берет с собой на пары своего песика, и тот спокойно так лежит»

9. Только посмотрите на эту улыбку!

10. Мама жирафенка, которому несколько дней от роду, целует его в лобик

11. Работник Starbucks на протяжении уже 15 минут объясняет пожилой даме, как пользоваться их приложением

12. В Греции был на редкость жаркий денечек

13. «Этот замечательный бортпроводник Norwegian Airlines помог мне с моим 2-летним ребенком, который никак не мог успокоиться во время 7-часового рейса»

14. «К нашей патрульной машине подошел парень и попросил помочь ему завязать галстук на выпускной. Мой напарник бросился на помощь»

15. «Вчера я женился на своей второй половинке, а наш пес подал нам кольца на своей инвалидной коляске»

16. «Наша собака потеряла малыша при родах и была такой подавленной с тех пор... Мама решила принести домой щенка, чтобы ее осчастливить. Теперь они не разлей вода»

17. «Между моим 1,5-годовалым сыном и 14-летней кошкой сегодня что-то промелькнуло»

А какую душещипательную сцену вам самим удалось застать в последнее время?