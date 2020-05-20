17 человек, чей девиз — «Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай»

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Есть люди, которые выкрутятся из любой ситуации с помощью собственной смекалки. Стоит взглянуть, что творят коварные мамы малышей, ленивые ученики и утомленные шумными вечеринками соседи, чтобы убедиться, что у изворотливости нет никаких пределов.

Мы в AdMe.ru никогда не прочь узнать парочку хитростей, которые помогут облегчить жизнь, а потом поделиться с вами. А в конце этой полезной статьи вас ждет крутой лайфхак, который вы сможете применить прямо сейчас.

1. «У дочери на работе разрешены только черные брюки без всяких дырок на коленках. Ее рабочая пара в стирке, и вот что она сделала»

2. «Сегодня мой ученик переименовал себя в „Переподключение...“ на онлайн-уроке и сделал вид, что у него проблемы с интернетом, чтобы не участвовать в занятии»

3. Как утихомирить буйных соседей

4. «Так я ем попкорн, когда мой ребенок рядом. Если он просит дать ему кусочек, я протягиваю ему цветную капусту»

5. «Прикрепил пульты к фрисби: они больше не теряются и можно кинуть их кому-нибудь через всю комнату»

6. Быстрый способ помириться

7. Как правильно чистить фисташки

8. «Использую банку из-под чипсов Pringles, чтобы пересыпать туда снеки из мягких упаковок и не шуршать на весь офис»

9. «А я храню специи в баночках для анализов. Очень удобно!»

10. Когда не хочется мыть посуду после гостей

11. «Ручка швабры все время ломалась и была короткой, из-за этого болела спина. Я прикрутил к ней телескопическую малярную палку. Резьба подходит, и стоит дешевле!»

12. А вот вариант еще проще: швабра из бутылки и щетки

13. «Я использую упаковку из-под яиц для болтов разных видов»

14. Вот как бороться с насекомыми экологичными методами, без использования инсектицидов

15. Когда решил испечь торт, но под рукой не оказалось муки

16. Когда не оказалось под рукой воронки

17. Как быстро и ровно оторвать скотч

Бонус: на самом деле коробки с хлопьями нужно складывать вот так

Пользовательница фейсбука Бекки Холден МакГи изобрела способ закрывать коробки с сухими завтраками так, чтобы хлопья оставались хрустящими. «Мне понадобилось всего 40 лет, чтобы понять, как делать это правильно», — пошутила она. Научиться новому лайфхаку можно по этому видео.

А какие хитрости из интернета вы используете в повседневной жизни?