17 человек, которые заказали еду и опешили от того, что им там наготовили

Сейчас, когда заказать еду стало проще простого, так и хочется иногда полениться и не готовить. Выбрать что-нибудь вкусненькое в интернете и просто ждать курьера. А если душа просит маленького праздника, то принарядиться и сходить в ресторан или кафе. Вот только блюда, которые в итоге приносят, не всегда соответствуют нашим ожиданиям.

Герои нашей статьи убедились в этом на собственном опыте. Ну а мы в AdMe.ru искренне им сочувствуем и желаем, чтобы такое больше никогда не повторилось.

«Заказали пиццу из местного ресторана с высоким рейтингом»

«Выбрала из меню багет с салями. А готовить его, видимо, надо своими руками»

«Решил заказать кофе с доставкой. Курьер вручил мне это, глядя прямо в глаза, и просто пожал плечами»

«Купил бургер, и вот что мне дали»

«Заказала племяннице торт как на картинке и теперь вот думаю: а стоит ли его вообще показывать?»

«Решили попробовать хрустящего пряного лосося в суши-ресторане. Получили острого лосося на чипсах Pringles»

«Вот что происходит, когда любопытство берет верх и вы заказываете яйца бенедикт на стоянке для грузовиков»

«Моя подруга попросила кофе со льдом, и официантка добавила дробленый лед прямо в свежесваренный напиток. Ну, по крайней мере, она была мила с нами»

«Заказал сэндвич, и вот что мне дали. Они потом долго извинялись»

«Моя дочь выбрала из меню блинчик с веселой мордашкой, и вот что нам принесли. Она потом очень долго смеялась, так что все не так уж плохо»

«Это ресторанный салат из помидоров»

«Моя беременная жена заказала картошку фри с сыром. Добром это не кончится»

«Купил морковный пирог за $ 16 на одном шикарном курорте. Что это за фигня? Я почти плачу»

«Они даже не пытались»

«Этот салат „Цезарь“ я получил в ресторане»

«Вы, должно быть, шутите»

«Моя девушка заказала брускетту в изысканном итальянском ресторане. Я не мог перестать смеяться»