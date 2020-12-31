17 человек, которые явно чем-то прогневали кулинарных богов

Не всем нам быть на кухне Гордонами Рамзи, стоит смириться. Но наши сегодняшние кулинары побили все рекорды по косякам у плиты. А потом еще и выложили результаты своих трудов на потеху всему интернету.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вы не сталкивались с подобными проблемами, а все фотографии здесь будут лишь поднимать градус веселья у вас в голове, а не напоминать о провалах на кухне.

«Я случайно нажал кнопку жарки вместо кнопки выпечки»

«Вот что происходит, когда вы забываете проделать дырку в спагетти-тыкве, а затем пытаетесь разрезать ее после запекания. Она взрывается!»

«Приготовила печеньки»

«Всегда предварительно разогревайте форму для пиццы во время нагрева духовки. Я лишился своей новой крутой формы от шеф-повара»

«Сегодня утром я добавила в горячее молоко карри вместо корицы»

«Это должен был быть круассан»

«Сбежавший миксер пытался упасть мне на ногу. Через неделю после операции на этой ноге. Вот результат...»

«Мой друг пишет: „Похоже, я купил пакет для замачивания курицы вместо рукава для запекания“»

«Самодельная соленая карамель в шоколаде... была, пока вся не вытекла»

«А я все гадала, почему еда была такой странной на вкус? Думаю, я больше никогда не позволю маме готовить ужин»

«Срок годности — до мая 2003 года».

«Это смешно, пока не случается с тобой»

«Я никогда не делал ничего глупее этого. Ну надо же было додуматься поставить в духовку блюдо с пластиковой крышкой»

«Она по-прежнему в порядке. В порядке, слышите?!»

«Не было масла. Решил использовать маргарин для выпечки печенья»

«В праздники моя сестра пыталась приготовить мятное конфетное блюдо на перфорированном противне для пиццы»

«Порой мне кажется, что я настолько плохо готовлю, что даже сосиски вывернули себя наизнанку от осознания того, как их приготовили»

«Вот такие круассаны сделал вчера мой брат. Повар от Бога»