17 человек, у которых в запасе есть остроумное решение для любой жизненной проблемы

Темп жизни человечества постоянно увеличивается. Так, современные люди даже ходят быстрее, чем их родители. Поэтому, когда на счету каждая минута, на выручку приходят различные хитрости, которые могут сэкономить не только время, но и нервы.

Мы в AdMe.ru считаем, что людям, которые придумывают такие лайфхаки, надо давать премии за смекалистость.

1. Гирлянду можно закрепить на гардине с помощью крючков для душевой занавески

2. Хранить деньги в поездке или дома можно внутри прокладки

3. Чтобы после стирки на белой обуви не проступили желтые пятна, нужно обернуть ее туалетной бумагой на время, пока ткань не высохнет

4. Заверните начинку гамбургера в лист салата, чтобы она не вываливалась во время еды

5. Перед тем как убрать ершик на место, просушите его

6. Бюстгальтер с поролоном = наушники при громком фейерверке

7. «Я всегда замораживаю целый пакет измельченного чеснока. А потом при готовке просто отламываю кусочек»

8. Если в супермаркете бутылки катаются по тележке, просто засуньте их крышки между прутьев

9. «Всегда держите в ванной чайное ситечко. Оно может заменить бомбочку для ванны, если через него наливать обычный гель для душа»

10. Если не хотите мыть контейнер, просто положите на дно пищевую пленку, а уже сверху — еду

11. «Я сохраняю приправу из лапши быстрого приготовления в таком контейнере и потом использую при готовке других блюд»

12. Положите в обувь прокладки. При долгих прогулках или в походе это защитит ваши ноги от усталости и влаги

13. «Простой способ поддерживать хорошее настроение у жены»

14. Если при переезде вы разбираете мебель, примотайте к ней мелкие детали, чтобы потом не запутаться, откуда те или иные запчасти

15. «Вот что придумал мой парень. Теперь руки не становятся жирными от масла»

16. Если нужно стереть лак с ногтей на ногах, а маникюр портить не хочется, на помощь придут тампон и жидкость для снятия лака

17. Если в общественном туалете нет крючка для вещей, воспользуйтесь подручными средствами