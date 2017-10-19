17 человек, которые вывели троллинг на новый уровень

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Некоторые люди рождаются с умением подшучивать над другими. Это у них в крови, и тут ничего нельзя поделать. Разве что всегда быть начеку.



AdMe.ru собрал два десятка фотографий от мастеров троллинга, чьи шутки, пожалуй, можно назвать произведениями искусства.

Заботливый отец. Уровень: бог

Король сочувствия

Когда соседи построили дом выше твоего

Главное — правильно преподнести

Ужасная авария? Нет! Этот автобус спокойно ездит на боку. Внутри спрятана легковушка

Тот, кто следующий будет ремонтировать крыльцо, сильно удивится

А говорили, что молчание — золото

Эти детективы теперь стали еще загадочнее

А в детстве у него было полсамоката

Когда мама попросила прибрать в ванной так, будто туда заглянет королева Англии

Интересно, а спереди у него тогда что?

Родители сказали, что у нас был брат, но он не любил мыться и превратился в гриб. Вот доказательства

Жена просила разрезать сэндвич пополам, но не уточнила как

Когда не хочешь платить за багаж

Уборщикам тоже бывает скучно

Ну вот же она, только руку протяни