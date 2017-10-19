17 человек, которые вывели троллинг на новый уровень
Некоторые люди рождаются с умением подшучивать над другими. Это у них в крови, и тут ничего нельзя поделать. Разве что всегда быть начеку.
AdMe.ru собрал два десятка фотографий от мастеров троллинга, чьи шутки, пожалуй, можно назвать произведениями искусства.
Заботливый отец. Уровень: бог
Король сочувствия
Когда соседи построили дом выше твоего
Главное — правильно преподнести
Ужасная авария? Нет! Этот автобус спокойно ездит на боку. Внутри спрятана легковушка
Тот, кто следующий будет ремонтировать крыльцо, сильно удивится
А говорили, что молчание — золото
Эти детективы теперь стали еще загадочнее
А в детстве у него было полсамоката
Когда мама попросила прибрать в ванной так, будто туда заглянет королева Англии
Интересно, а спереди у него тогда что?
Родители сказали, что у нас был брат, но он не любил мыться и превратился в гриб. Вот доказательства
Жена просила разрезать сэндвич пополам, но не уточнила как
Когда не хочешь платить за багаж
Уборщикам тоже бывает скучно
Ну вот же она, только руку протяни
Когда ты ленивый, но очень находчивый сотрудник