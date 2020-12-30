17 человек, которые вышли на уровень «мастер» в заботе о ближнем

В любое, даже крайне суровое время капля заботы может здорово преобразить окружающий мир. Этот тезис решили подтвердить наши сегодняшние герои, которым повезло либо получить тепло от кого-то, либо подарить его.

Мы в AdMe.ru никогда не упускаем возможности распространить добро по всему миру. И надеемся, что вы тоже не остановите эту эстафету заботы о ближнем.

«Несколько раз видел фото, где таксисты за свои кровные покупали какие-то вкусняхи и средства гигиены для пассажиров. Но сегодня я впервые увидел такое воочию!»

«Муж поранился на работе, котик решил его полечить. Ну или просто поддержать. В любом случае очень милая забота»

«Такой семье никакие бури не страшны»

Купил банку консервов рыбных. Там три больших куска. Один прямо очень хороший, один — с плавниками, а один — разные крылья, ноги, хвосты. В итоге я всякие хвосты притрепал, дочка — плавники, а самый хороший кусок лежит. Я дочке:

— Ты рыбу-то доедай.

— Так я тебе оставила.

— А я тебе. © Fvost / Pikabu

«Когда в ответе за тех, кого посадили»

«Бабушка демонстрирует лоскутное одеяло, которое она сшила на день рождения моей младшей сестры»

Типичная бабушка

Сегодня, только выйдя из бабушкиного подъезда, я по привычке закинула голову назад и отыскала окно бабули (она мне всегда рукой машет). А сегодня она высунулась по пояс и как закричит что есть мочи: «Укроп забыла взять!» И кидает мне его из окна! 16-й этаж! © «Подслушано» / Ideer

«Сын подруги (23 года) привел домой однокурсницу после бурной вечеринки и оставил ей послание»

«А кто вам греет постель после тяжелой ночной смены?»

«Каждое утро на протяжении полугода перехожу дорогу на одном и том же пешеходном переходе. И только сегодня заметил уже потускневшую надпись на асфальте у этого самого перехода»

«Утром в маршрутке получил сдачу в пакетике. Спасибо за заботу!»

Никогда не поздно получить свою порцию любви

Наглядно убедилась, что самые серьезные комплексы идут из детства, когда начала жить со своим парнем. Малейшая забота о нем (приготовила ужин, постирала на руках его футболку, написала СМС «Не забудь покушать, родной») воспринимается с огромной благодарностью. И все потому, что мама его не баловала никогда. Обида у нее, что его отец их бросил. Не понимаю, почему ребенок должен отвечать за ошибки взрослых? Сын — за отца? Или как она это сама себе объясняет. Все сделаю, чтобы он понял, что ни в чем не виноват! © «Подслушано» / Ideer

И уже не так опасно кажется...

«В ночном клубе на выходе. Валера заботится о вас»

«Мои бабуля с дедулей отправили мне еды, потому что не смогли собрать всех на праздники»

«В этот Новый год в садике детям разрешили быть в любых костюмах. Ребенок сказал, что хочет быть космонавтом. Ни слова больше!»

«Мой партнер 14 лет борется с депрессией. Проделал огромную работу и теперь идет на поправку. Это завтрак, который он приготовил на мой день рождения. Тарелка с едой еще никогда не делала меня такой счастливой»

«Это у входа в магазин. От собаки до входа около 20 м. Сильный дождь, я промок за минуту до нитки. Но хозяин этой собаки оставил зонт своему питомцу. Хотя по факту все равно промокли оба»