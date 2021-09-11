17 человек, которые выглядят как угодно, но только не на свой настоящий возраст

Возраст — это та вещь, которая порой не поддается никакой логике. Конечно, когда мы пробуем угадать, сколько человеку лет, с первого раза бывает непросто назвать точную цифру, и это вполне нормально. Но встречаются люди, возраст которых ну никак не вяжется с их внешностью, и тут уже легко промахнуться на один или даже и на два десятка лет.

Мы в AdMe.ru так и не смогли угадать, сколько же действительно лет людям на этих фото, не глядя на их комментарии.

«Мне 19 лет»

«Люди не верят мне, когда узнают мой возраст. Мне 31»

«То чувство, когда тебя путают с ученицей средней школы... А мне 21 год»

«Здесь мне 12 лет»

«Иногда моей подруге 4, иногда — 44»

«Нашла фото, на котором мне 17 лет... Или 37. Я уж и не помню»

«Это я в мои злополучные 4 года. Ну или 64...»

«Муж был уверен, что мне тут 9 или 10 лет... А между тем мне здесь почти 18»

«Фото слева сделано в старшей школе, мне там 18 лет. Ну а справа — мое недавнее селфи. Мне 42»

«Мне 33 года, но выгляжу я как 16-летний подросток, который только что получил права»

«На этом фото мой папа выглядит как бизнесмен, который вот-вот вступит в кризис среднего возраста. А на самом деле ему тогда было 17 лет»

«На этом фото мне 13 лет. Но выгляжу я как чья-то 35-летняя мама. И да, я парень»

«То чувство, когда ты выглядишь одновременно как малыш и как воспитательница детского сада»

«Мне 14. Но как будто 40»

«Это я. Возраст — что-то между 5 и 55»

«Мне 26 лет. Через месяц будет 27»

Я думал, тебе 46. Но если бы ты сказал, что тебе 16, то я поверил бы. © b***w0rm / Reddit

«Мне 17 лет»

Ох, ничего себе! Я бы дал тебе как минимум 40. © Big_Benny_Boy / Reddit