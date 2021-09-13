17 человек, которые встретили таких профи своего дела, что до сих пор прыгают от радости

Некоторые люди подходят к делу с такой душой и энтузиазмом, что хочется пожать им руку и привести окружающим в пример. Пользователям сети из сегодняшней подборки посчастливилось встретить таких профессионалов и просто хороших людей.

Мы в AdMe.ru с уважением и благодарностью относимся к тем, кто делает сервис, общение и мир лучше, побольше нам всем таких ребят в окружении.

*** Я как-то ехала с кошкой из ветеринарки, и она сильно плакала. Таксист:

— Выпустите кошечку, пусть смотрит в окошко.

— Она белая, будете салон неделю чистить.

— Зато кошка не будет плакать. © Witch_of_h*ll / Twitter

*** Однажды зашла в хороший магазин со своим XL, да чего врать — XXL, и грустно посмотрела на вешалки XS—L. Консультант тут как тут. Говорю, купила бы, да мало будет. Девушка мгновенно показала классные брючки: «Вот, примерьте, они большемерят». Так у меня появились шикарные любимые брюки размера L, сидят прекрасно, цвет модный, свежий весенний. Люблю, когда консультант профи. © Olga Novikova / Facebook

*** Уже 3 года хожу на маникюр в один и тот же салон. Недавно прихожу, а мне говорят, что моя мастер заболела, но меня обслужит их новый сотрудник. Сотрудник, не сотрудница. Я прямо опешила: это мужик будет мне пилить ногти. Первые 10 минут я в лоб смотрела на него и не могла понять, что к чему. А потом расслабилась, мы разговорились. Есть жена, 2 детей. Работал раньше на стройке, а потом жена забеременела и попросила помощи с ногтями — на пальцах ног накрасить сама не могла. Ему так этот процесс понравился, что он и пошел учиться. Сначала скрывал от всех, тайно проходил курсы и еще 11 лет работал на прошлой работе. А потом плюнул на стереотипы и пошел устраиваться в салон. Сначала все к нему скептически относились, а потом он становился любимцем всех дам. Теперь он и мой любимый мастер. Аккуратно, стерильно, чистенько! © Палата № 6 / VK

«Пару недель назад заказывал велосипедные аксессуары. В посылке оказалось не 2, а 3 предмета. Кроме заказанных вещей, мне положили пакетик с мармеладом»

*** Зашел вчера в магазин за лейкой для гигиенического душа. Стою у витрины, рассматриваю разные варианты. Тут голос продавца сзади:

— Вам нужно это! — и показывает на одну из моделей. За ₽ 1 000.

А я действительно к ней присматривался.

— Как вы догадались?

— Я давно работаю в этом отделе. Вы наверняка сначала купили вот эту, за 300?

— Ага.

— И она сломалась через неделю.

— Ага.

— Потом эту, за 500? Продержалась пару месяцев?

— Ага!

— А сейчас вы выбирали между вон той за 3 000 и той, что я показал. Алгоритм постоянный, все так. Берите за тысячу, за три то же самое. © Serdobol / Pikabu

*** Когда я была беременная, ехала из консультации, вошла в автобус, свободных мест нет. Ну водитель стоял минуты 2, все пассажиры начали возмущаться, мол, почему не едем, кого ждем и так далее. А водитель объявил в громкую связь, что не поедет никуда, пока беременная женщина стоит. Мне настолько было приятно, сразу все места начали освобождать. © Ideer

*** Недавно оформляла кредитную карту. Звонит мне сотрудница банка для уточнения данных и начинает икать, да так сильно и часто. Говорит свой стандартный текст, несмотря на икоту. Профессионализм. © Ideer

«Купил я тортик и не знаю, по чьей вине он оказался с плесенью, хотя срок годности не истек. Решил связаться с ними. Через 5 дней получил 2 кг ништячков к чаю»

*** Работаю в компании, которая производит и поставляет дизель-генераторные установки. Иногда бывают очень крупные и сложные проекты — все выполняется и реализуется. Сегодня вспомнился один случай. Идет новогодний корпоратив. В самом разгаре, можно сказать. И тут звонит заказчик и просит срочно провести онлайн-совещание. Музыка останавливается, генеральный с нужными специалистами запускает онлайн-переговоры. В зале полная тишина. И вот переговоры закончены и веселье продолжилось с новой силой. Хотели бы вы, чтобы к вам везде так относились? © medgora / Pikabu

*** Отмечали вчера день рождения дочери знакомых в кафе. Я заказывал столик неделю назад (попросили), позвонил и поинтересовался, могу ли услышать Настю. Дали Настю. Оказалось, это директор. Извинился, объяснил ей, что думал про официантку, которая обслуживала в прошлый раз, и спросил, будет ли она в воскресенье. Не будет, в графике ее нет. Ну и ладно. Стол заказал да и забыл. Приехал, встретил знакомых, заходим — а там она, Настя. Все было замечательно, отметили, а когда уходили, то и Настя ушла. Получается, ее из-за моего звонка позвали на работу и она пришла. Специально! Ради одного клиента. © RazDrai / Pikabu

В Швеции в некоторых магазинах ИКЕА есть «парковки» для собак

*** Решила сменить работу. Пошла на собеседование в хороший сетевой зоомагазин. Попросили рассказать о себе, а в этот момент директор просматривал мои документы. Как только добрался до трудовой книжки, посмотрел на нее 5 секунд и сказал мне: «Вы приняты». Я опешила, ибо он ее даже не открыл. Спросила почему и услышала в ответ: «Вы, возможно, не заметили, но на вашей книжке собачья шерсть и она погрызена крысой. Значит, у вас есть опыт в содержании и вы нам будете полезны». Вот он, профессиональный взгляд. © Ideer

*** Оформила заказ на сайте, время полвторого, а мне звонит парень из кол-центра подтвердить заказ. Я ему ответила шепотом, и он тоже перешел на шепот. Вот это я понимаю — профессионализм: шепотом 5 минут обсуждать детали заказа. © ravvcorn413 / Twitter

*** Была на концерте известной русской рок-группы. И больше всего меня поразило уважение к зрителю! Концертная программа четко отрепетирована, ни одного лишнего движения или звука, никаких заминок. Они привезли в наш небольшой город 2 фуры оборудования, чтобы сделать настоящее шоу. Как следствие, никаких акустических ям или фонящих микрофонов. Они даже натянули задник и заставили динамики специальными ширмами. Но самое невероятное: они начали точно в заявленное время, минута в минуту. © Ideer

«Велосипед моей дочери, разъясняющий разницу между Австрией и Австралией»

«Европа, Австрия.

Моцарт, а не кенгуру».

*** Я годами пытался вспомнить название книги, которую я прочитал 10–15 лет назад. Я знал, что там есть что-то, связанное с искусственным вирусом, случайно выпущенным из лаборатории в Японии. Я пытался найти ее с помощью нескольких поисковых систем, но не смог. Это сводило меня с ума. Я пожаловался своему другу, который работает библиотекарем, и он написал мне название и автора в течение 30 минут. Волшебство. © OMothmanWhereArtThou / Reddit *** Я только что был свидетелем того, как молодая и неопытная коллега продемонстрировала высокий профессионализм. Она вежливо и прямо объяснила другому более опытному коллеге, что он сделал не так. Она выслушала и его аргументы, сказала, что все понимает, а затем объяснила, как его действия повлияли на остальную команду. Она ни разу не вышла из себя, не унизила, она просто спокойно объяснила проблему. © spatofdoom / Reddit