17 человек, чьи фото покорили интернет, но совсем не так, как хотелось бы

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Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько новых фотографий ежедневно загружается в сеть? Мы можем слегка упростить вам задачу, сказав, что на одном только Facebook ежедневно появляется 350 млн новых снимков. И эта цифра, кажется, была бы куда внушительнее, если бы у людей была привычка выкладывать не только свои самые удачные кадры, совсем как у героев этой подборки.

AdMe.ru нашел на просторах сети 17 человек, которые не побоялись явить миру свои фото, сделанные не в самый подходящий момент.

1. Всем селфи селфи

2. Это должно было быть обычное фото со свадьбы, но у маленького проказника были свои планы на этот счет

3. «Мой парень фотографировал меня, а в этот момент мимо пролетал какой-то жук»

4. Парень на этом панорамном снимке делает фото самого себя

5. «Им уже 10 минут как вынесли блюда»

6. «Поменялся лицами с игрушкой, вышло не совсем то, что я ожидал»

7. Селфи с животными — это всегда непросто

8. Не так невесты представляют себе свое первое фото со свадьбы

9. Кажется, девушка слева поставила все на этот кадр

10. «Моя подруга попросила своего возлюбленного сделать ей фото на память в Милане»

11. По отдельности фотографии вполне себе ничего, но вот коллаж подкачал

12. Змея, судя по всему, осталась недовольна работой оператора

13. Этот неловкий момент, когда пытаешься сделать селфи, а на заднем фоне мать отчитывает свое чадо

14. «Моя подруга просто хотела фото с мороженым, а в итоге получилась пародия на популярный мем»

15. «Посмотрите, какое фото я сделала для своего парня и чем он мне на это ответил»

16. Все бы хорошо, если бы не рука, выползающая из-под дивана

17. «Папа попытался сфотографировать меня в режиме панорамной съемки»

Бонус: не забывайте относиться ко всему проще, в том числе к своим фотографиям в социальных сетях

Сколько времени вы тратите на создание одного снимка для соцсетей? Заморачиваетесь ли вы вообще по этому поводу?