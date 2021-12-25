17 человек, которые в кинотеатре хапнули впечатлений ну совсем не от фильма

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Все мы ходим в кино, чтобы получить свою порцию хлеба и зрелищ. Но порой стоит немного отвлечься от экрана, ведь в зрительном зале может происходить такое, что Голливуду и не снилось.

AdMe.ru приглашает вас в уютный мир кинотеатров, в которых еще до начала фильма можно набраться впечатлений. Запасайтесь попкорном и гасите свет.

Всем, кто снимает вертикальное видео, посвящается

«Без лишних слов, вот что есть на кресле впереди сидящего в кинотеатре Японии»

«Вешалка для сумок и дырка для зонта. Все для людей».

«Собрать свои волосы в самый высокий хвост. Вот что, конечно же, нужно сделать перед походом в кино»

Да, а то тыкают везде

Качественное творчество еще и не так за душу берет

Ходили с подругой в кинотеатр на премьеру «Кунг-фу панды». На моменте, когда Угвей умирал (его забирали в небо листья персикового дерева), какой-то взрослый парень заорал: «Масте-е-ер!» — и начал рыдать. Друг начал безуспешно его успокаивать в стиле: «Серег, ну ты че, перестань, не позорься», — и в конце концов вывел из зала. Не знаю, что это было, но это один из самых запомнившихся случаев в моей жизни. © Подслушано / Ideer

«Как-то так получилось, что я не был в кинотеатрах около полутора лет. Купил билетик, захожу в зал и приятно удивляюсь»

«Кресло с регулировкой по ногам и спине. По факту можно фильм лежа смотреть».

«Я со своим зрением —6 долго искал синий зал»

Наверное, с бабушкой в кино пришел

«Дверь в туалет в нашем местном кинотеатре»

Романтика пришла оттуда, откуда ее не ждали

В кинотеатре моя рука столкнулась с рукой незнакомой девушки в ее коробке попкорна. Притом моя жена сидела с другой стороны, а рядом с девушкой сидел ее парень. Но самое неловкое чувство было, когда она схватила мою руку, не дала ее вытянуть и начала ее гладить, молча продолжая смотреть кино. И это длилось до конца сеанса, а я не знал, что делать. Потом включился свет, она мне улыбнулась, и мы все молча разошлись. © Подслушано / Ideer

«Новый кинотеатр, старые зрители. Они были всей семьей. Дети орали на весь зал»

И такие люди еще хотят жить хорошо. © crazypyps / Pikabu

«Увидел в туалете кинотеатра. Видимо, были прецеденты...»

«Открывают новый кинотеатр, это место стоит почти ₽ 500. Нечего добавить»

«Вот в таких бронированных кейсах приходят фильмы в кинотеатры»

Герой, которого Готэм заслуживает

Был как-то в кинотеатре. Какой-то мужик постоянно разговаривал по телефону прямо у меня за спиной, очень раздражал. И тут случилось невообразимое. Какой-то пацан, лет этак 14, достал водяной пистолет и пульнул водой в говорящего. Мокрый дядька начал ругать парня, за что тот просто напрыскал на дядьку еще. Обоих вывела охрана. Мой герой. © Подслушано / Ideer

«Готовишься смотреть фильм, и тут...»

«Мой друг только что прислал мне фотографию из кинотеатра»

Надпись на экране: «Ваша батарея почти разряжена (10 %). Подключите зарядное устройство к своему ПК».