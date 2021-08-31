17 человек, которые уж точно не ожидали такого поворота событий
Иногда хочется, чтобы наша жизнь была полна приключений и захватывающих сюжетных финтов, как в фильмах и книгах. Но зачастую сценарии наших собственных будней вполне тянут на эпизод какого-то сериала, будь то романтическая комедия, ситком или даже спортивная драма.
Мы в AdMe.ru всегда с особой тщательностью подыскиваем истории для таких подборок и сами с удовольствием их пересматриваем.
«Девушка наконец пришла посмотреть на мою игру»
С такими подругами нужно всегда быть начеку
«2 недели назад пропал хомяк. Мы уже попрощались с ним. Но, кажется, он все-таки жив»
Никогда не знаешь, что на самом деле укрепит ваш союз
«Попросил жену сфотографировать, как я глажу луговую собачку. Вот какое фото в итоге вышло»
Когда берешь максимум от отношений
«Как я снимаю парня vs как он меня»
После общения с психотерапевтом на многое смотришь по-другому
«Жена давно хотела поесть в дорогом месте. Сводил ее в кафе в Шереметьеве, оставили там больше ₽ 3 000»
Главное — во всем видеть плюсы
«Моя черепаха постоянно хочет спуститься вниз по ступенькам. Я даже поставила ворота, чтобы ее обезопасить. Но и это не очень помогло»
Когда романтичная идея превратилась в неловкую историю
«Папа решил в этом году выращивать помидоры. Вот первый урожай»
Высказывания, вырванные из контекста, могут вызвать совсем неожиданную реакцию
«Я 11 часов возился с 3D-принтером, чтобы получить вот это...»
Когда просьбы родителей могут оказаться непредсказуемыми
«За мной увязалась беременная бродячая кошка. Кажется, у меня будут котовнуки»
Ждем от вас историю с самым непредсказуемым финалом. Возможно, она попадет в нашу следующую подборку.
Фото на превью yuussssssss / Twitter
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