17 человек, которые уж точно не ожидали такого поворота событий

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Иногда хочется, чтобы наша жизнь была полна приключений и захватывающих сюжетных финтов, как в фильмах и книгах. Но зачастую сценарии наших собственных будней вполне тянут на эпизод какого-то сериала, будь то романтическая комедия, ситком или даже спортивная драма.

Мы в AdMe.ru всегда с особой тщательностью подыскиваем истории для таких подборок и сами с удовольствием их пересматриваем.

«Девушка наконец пришла посмотреть на мою игру»

С такими подругами нужно всегда быть начеку

«2 недели назад пропал хомяк. Мы уже попрощались с ним. Но, кажется, он все-таки жив»

Никогда не знаешь, что на самом деле укрепит ваш союз

«Попросил жену сфотографировать, как я глажу луговую собачку. Вот какое фото в итоге вышло»

Когда берешь максимум от отношений

«Как я снимаю парня vs как он меня»

После общения с психотерапевтом на многое смотришь по-другому

«Жена давно хотела поесть в дорогом месте. Сводил ее в кафе в Шереметьеве, оставили там больше ₽ 3 000»

Главное — во всем видеть плюсы

«Моя черепаха постоянно хочет спуститься вниз по ступенькам. Я даже поставила ворота, чтобы ее обезопасить. Но и это не очень помогло»

Когда романтичная идея превратилась в неловкую историю

«Папа решил в этом году выращивать помидоры. Вот первый урожай»

Высказывания, вырванные из контекста, могут вызвать совсем неожиданную реакцию

«Я 11 часов возился с 3D-принтером, чтобы получить вот это...»

Когда просьбы родителей могут оказаться непредсказуемыми

«За мной увязалась беременная бродячая кошка. Кажется, у меня будут котовнуки»