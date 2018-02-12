17 событий, которые могли случиться только в утро понедельника
Хорошо смеется тот, кто смеется в теплой постельке, спит до обеда и никуда не спешит. А вот героям нашей подборки явно не до смеха: они на собственном примере доказали, что утро добрым не бывает.
AdMe.ru представляет вам подборку ситуаций, в которые могли попасть только люди, которые так до конца и не проснулись.
Кто из героев нашей подборки вас больше всего удивил? Может, и у вас в жизни случалось что-то подобное? Расскажите, покажите, посмеемся вместе.
Фото на превью nobleman / pikabu, gasmo / pikabu