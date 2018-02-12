17 событий, которые могли случиться только в утро понедельника

Хорошо смеется тот, кто смеется в теплой постельке, спит до обеда и никуда не спешит. А вот героям нашей подборки явно не до смеха: они на собственном примере доказали, что утро добрым не бывает.

AdMe.ru представляет вам подборку ситуаций, в которые могли попасть только люди, которые так до конца и не проснулись.

Кто из героев нашей подборки вас больше всего удивил? Может, и у вас в жизни случалось что-то подобное? Расскажите, покажите, посмеемся вместе.

Фото на превью nobleman / pikabu, gasmo / pikabu

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