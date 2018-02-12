17 событий, которые могли случиться только в утро понедельника

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Хорошо смеется тот, кто смеется в теплой постельке, спит до обеда и никуда не спешит. А вот героям нашей подборки явно не до смеха: они на собственном примере доказали, что утро добрым не бывает.

AdMe.ru представляет вам подборку ситуаций, в которые могли попасть только люди, которые так до конца и не проснулись.