17 везунчиков, которые успели запечатлеть крутой момент прямо из иллюминатора

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Полет в самолете может быть не только утомительным, но и безумно плодотворным. Ведь если вам повезло выкупить место рядом с иллюминатором, то будьте готовы наслаждаться видами и своими глазами разглядеть разные явления природы прямо с неба.

Мы в AdMe.ru остались под впечатлением от некоторых снимков, которые удалось сделать пользователям сети, и теперь показываем их вам.

Вулкан Худ из иллюминатора

Выглядит как гора из заставки Paramount Pictures. © charliemuffin / Reddit

«Сначала подумала, что это цунами. А это оказались горы»

Грозовые тучи были похожи на злых птиц

Гора Сент-Хеленс с самолета

Ничего себе, извержение полностью сорвало часть горного склона. Это отличный ракурс. © ThePlasticSpastic / Reddit

«Попал я в шикарнейшую командировочку на днях: надо было смотаться в Вильнюс — Париж — Ашхабад — Янгон и обратно»

«Так как летели на восток, солнце село быстро и над Баку было уже совсем темно».

«Возможно, самая крутая фотография, какую я когда-либо делал из окна самолета»

В этом облаке завелась акула

Такие виды может увидеть каждый, сидя в самолете, который идет на посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского

С неба видно, как взлетает марсоход NASA

«Заметила сегодня во время полета пруд Любви. Хотела бы я подлететь к нему и посмотреть поближе»

Молния с высоты птичьего полета

Если бы я увидел такое на высоте 10 км, то мне понадобились бы чистые шорты. © ja-1028 / Reddit *** Я знаю, что самолеты могут выдержать многое, но это фото показывает, почему я пью успокоительное перед полетом. © etrain828 / Reddit

«Сфотографировал Аляску, пока самолет садился»

«Я снимал свой полет в замедленной съемке и смог уловить момент, как в самолет ударяет молния»

«Я рассказал об этом стюардессе, но она и понятия не имела, что произошло».

Москва, снятая с самолета

«Мы летели в Гонконг в декабре, и этот вид был просто ошеломительным». *** Похоже на паутину. © IM4_ / Reddit *** Не знаю почему, но на таких снимках мне больше всего нравятся кольцевые дороги. © MadMan1244567 / Reddit

«В эти выходные увидел замечательный вид во время полета»

«Заснял это во время недавнего полета»

«Дождь во время ночного перелета. Раньше ни разу такого не видел, подумал, что выглядит круто»