17 человек, к которым удаленка повернулась своей темной стороной

Все больше людей заявляют, что при прочих равных они предпочли бы работать из дома. Когда компания IBM провела опрос среди 25 тысяч своих сотрудников, выяснилось, что 75 % из них хотели бы хоть иногда оставаться трудиться дома, а 54 % предпочли бы полный день на удаленке. Но, конечно, работа в режиме home-office — это не только мягкая одежка и любимый котик под боком. Есть у нее и свои трудности.

Мы в AdMe.ru прошерстили интернет и нашли 17 человек, которые с юмором поделились как типичными, так и нетривиальными трудностями, с которыми им пришлось столкнуться на удаленке. А в бонусе вас ждет немного милоты, которая поможет облегчить непростой труд из дома.

Когда на совещании по удаленке случайно включаешь камеру вместо звука

«Я не доверяю этим кнопочкам»

Метеоролог, работающий из дома, взял с собой в эфир свою кошку Бетти, потому что она нервничала. Кажется, это был лучший выпуск прогноза погоды

Когда устал от гламурных картинок с рабочими местами в интернете

«А мне на днях пришлось работать за мусорным баком»

Корреспондент Уилл Рив вышел в эфир очень по-домашнему, надеясь, что зрители не заметят. Но не прокатило

Пока разберешься со всеми этими настройками...

Чудесные открытия удаленки

«Новый вид из моего хоум-офиса»

Отличный лайфхак, как не развестись, если вы с партнером работаете вместе

«Мой новый руководитель по работе из дома»

«Модный рабочий стол на беговой дорожке. Сегодня прошел 4 километра во время видеовстреч»

«Вот почему я не могу работать из дома. Котик сам себя не погладит»

«Работа из дома — это весело»

Как заставить коллег думать, что живешь в шикарных апартаментах

Кот постоянно мешал мужчине работать, но он придумал гениальный выход

Даже художник Бэнкси пострадал от удаленки

Бонус: «Я заставлю свою кошку тоже работать из дома»