17 человек, которые так похорошели, что сами себя с трудом в зеркале узнают
Пожалуй, многие из нас хотели бы что-нибудь в себе улучшить — распрощаться с лишними килограммами, подкорректировать брови или подобрать для себя идеальный макияж. Но при этом одни грустно смотрят в зеркало и говорят: «Против природы не попрешь», а другие смело идут навстречу переменам.
Мы в AdMe.ru искренне порадовались успехам героев этой статьи. Все-таки не у каждого из нас хватит силы воли на подобные преображения.
«Я отрастила волосы, сделала более естественный макияж и изменила форму бровей. Только взгляните, как много значат такие мелочи!»
«Я сел на диету и за 18 месяцев сбросил более 50 кг»
«Это мое единственное школьное фото времен старших классов. Я так сильно изменилась!»
«Я целых 10 лет говорила себе, что похудею к следующему дню рождения. А в этом году наконец-то выполнила обещание и привела фигуру в порядок за 9 месяцев»
Минус 29 кг. Результат налицо
«Первое фото сделано в 17 лет. Сейчас я набрал вес, нашел свой стиль и стал чувствовать себя гораздо увереннее»
«Минус 36 кг за 2,5 года. Я наконец-то могу надевать одежду, в которой раньше чувствовала себя неуверенно»
Из мальчика-ботаника в брутального парня
«Я говорю себе: „Мы прошли долгий путь к переменам, детка!“»
«Мои 19 и 28 лет. Кажется, я стал выглядеть получше»
«Я в 19 и в 24. Люди не верят, когда я показываю им свое удостоверение личности»
— Это другой человек © le0bit115 / Reddit
— Ха! Нет. Просто я похудела, сделала операцию на носу и убрала жир под подбородком.
Кажется, спорт творит чудеса
«Я уверенно шла к переменам»
«Это мои первые фото „до“ и „после“. И я не планирую останавливаться на достигнутом!»
«Мои фото с 2013 по 2020 год. Кажется, тут 4 разных человека»
24 года vs 25 лет
«Моя кожа наконец-то стала чистой»
А вы бы хотели что-то изменить в своей внешности? Или сейчас вы чувствуете себя вполне уверенно?
Фото на превью doomer1111 / Reddit
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