17 человек, которые так опростоволосились, что впору локти грызть с досады

Все временами совершают промахи, а некоторые даже умудряются не замечать этого. И если одни оплошности можно списать на неосторожность или невнимательность и быстро забыть, то другие вызывают у окружающих досаду, смех и ощущение неловкости.

AdMe.ru подготовил подборку пользовательских фотоисторий о людях, которые так опростоволосились, что через экран можно почувствовать весь спектр соответствующих эмоций. Думаем, после прочтения этой статьи любая неловкая ситуация покажется вам сущим пустяком.

«Я отправила маме это фото своего двора, не осознавая, что крошечный стул, который я купила для своей кошки, попал в кадр. А мама решила, что я сообщаю ей о своей беременности»

«Ехал в аэропорт. Проехал уже полпути, когда посмотрел вниз и увидел это. Спасибо, дети, за подарок ко Дню отца»

«Лучший папа».

«Второй раз пытаюсь сшить платье, а получается вот такой балахон. Даже моя дочь подшучивает над тем, что вышло»

«Заказал пиццу, но не заметил, что по умолчанию в нее не кладут ни сыра, ни соуса. Обнаружил это, только когда вернулся домой»

«Пришла к родителям на работу. Коллега папы сказал, что разбирается в собаках, в детстве мечтал быть ветеринаром. Заметил, что наш лабрадор кажется не особо чистокровным»

«Мой папа ежедневно играет в лотерею. На фото — 4–5 месяцев проигрыша»

«Иду в туалет. Перед кабинкой мне наперерез выскакивает девушка и говорит: „Заметила ваши серьги. Вы из Техаса?“ Вот что было на мне»

Садовник случайно распылил на школьном футбольном поле вместо удобрений средство для уничтожения сорняков

«Накрыл пластиковой крышкой ветчину и поставил в духовку. Еще ничего глупее этого не делал»

«По дороге домой жена отправила меня за сахаром. Я не заметил, что случилось, пока не решил положить его в багажник»

«Я попросила папу заточить мне карандаши для экзамена. И вот что получила»

«Папа подумал, что было бы неплохо встать раньше всех и собрать персики»

«Пригласила своих родителей на обед, а они позвонили в дверь в самый неподходящий момент»

Класть эти кроссовки в сушилку было плохой идеей

«Сегодня папа помог установить новый унитаз в своем офисе»

«Стоп! Не входить!»

«Рассказал знакомый повар. Доставая телефон, он обронил проездной. „Сергей Александрович? — спросила женщина с мягким тюркским прононсом. — Вы уронили“. И протянула проездной»

2 дня жители дома до жути боялись странной коричневой твари на дереве и не открывали окна. Одна женщина в отчаянии позвонила в службу защиты животных

А когда инспекторы приехали на место, оказалось, что это не зверь, а выброшенный из окна круассан.