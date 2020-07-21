17 человек, которым не слабо посмеяться над собой в интернете
Самоирония может прибавить вам обаяния в глазах окружающих и любую шутку сделать удачнее. Не каждый решится выложить в интернет свое неудачное селфи, посмеяться над тем, как его подкалывают друзья, или хлестко подшутить над самим собой. И общение с таким человеком дарит неиссякаемый заряд оптимизма.
AdMe.ru обожает людей, которые не боятся посмеяться над собой, и делится с вами этой подборкой фотографий, смело выставленных в сеть и способных поднять настроение кому угодно.
«Наконец-то подобрал мебель под стать своему балкону»
Сотрудники «Почты России» умеют подшутить над собой
Нечеловеческая сила юмора
Поистине талантливая женщина в поисках своего избранника
«Впервые за долгое время отправился в поход. Похоже, мои походные ботинки так же не в форме, как и я сам»
Не каждый умеет резать правду-матку
«Это я ставлю свои будильники»
«Мой агент из отдела автотранспортной инспекции был так мил, что позволил мне подурачиться для фотографии»
Эти ребята явно не лишены самоиронии
«Заходите и попробуйте худшую пиццу, которую когда-либо ел один чувак с TripAdvisor».
Когда здраво себя оцениваешь
Когда дико болят мышцы, но дома нет ванны. Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай
Когда письмо от дочери — повод для гордости
«ТЫ СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК. Дорогой папа! Я очень тебя люблю, ты странный, смешной и глупый. Мне нравится, что ты смотришь со мной „Жемчуг дракона“ и „Странные дела“ и всегда заставляешь меня улыбаться. От Кортни».
«Долгая гребля на байдарке + складки на животе = мой самый противоречивый загар»
«Моя подруга нашла фото, которое я подарил ей в детском саду. Мой старший брат тогда помог мне написать на обороте письмо»
«Этот год в детском саду был лучшайшим: ты так меня смешила, что я наложил в штаны. С любовью, Ричкинс».
«Мама спросила, какой торт я хотел бы на день рождения. Я ответил, что такой же, какой хочет любой взрослый мужчина, которому исполняется 31: с Бэтменом»
«С днем рождения, Джонатан».
«Это моя машина, и я очень этим горжусь. Сегодня я припарковал ее рядом с феррари»
«Я просто хотела поделиться тем, как мы с братом впервые покатались на американских горках»
А как вы относитесь к подтруниванию над собой? Если вы готовы поделиться своими неудачными фотографиями или самоироничными шутками, прикрепляйте их в комментариях.