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17 человек, которым не слабо посмеяться над собой в интернете

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Самоирония может прибавить вам обаяния в глазах окружающих и любую шутку сделать удачнее. Не каждый решится выложить в интернет свое неудачное селфи, посмеяться над тем, как его подкалывают друзья, или хлестко подшутить над самим собой. И общение с таким человеком дарит неиссякаемый заряд оптимизма.

AdMe.ru обожает людей, которые не боятся посмеяться над собой, и делится с вами этой подборкой фотографий, смело выставленных в сеть и способных поднять настроение кому угодно.

«Наконец-то подобрал мебель под стать своему балкону»

© thejyppara / Reddit

Сотрудники «Почты России» умеют подшутить над собой

© lenipo / Pikabu

Нечеловеческая сила юмора

© Deathman / Pikabu

Поистине талантливая женщина в поисках своего избранника

© JunkyBoggles / Reddit

«Впервые за долгое время отправился в поход. Похоже, мои походные ботинки так же не в форме, как и я сам»

© Terrapin72 / Reddit

Не каждый умеет резать правду-матку

© Perevalka / Pikabu

«Это я ставлю свои будильники»

© hornyshrimp / Instagram

«Мой агент из отдела автотранспортной инспекции был так мил, что позволил мне подурачиться для фотографии»

© jamixer / Reddit

Эти ребята явно не лишены самоиронии

© LoiTheBoi / Reddit

«Заходите и попробуйте худшую пиццу, которую когда-либо ел один чувак с TripAdvisor».

Когда здраво себя оцениваешь

© cpagram2019 / Twitter

Когда дико болят мышцы, но дома нет ванны. Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай

© Anna_Banananana / Reddit

Когда письмо от дочери — повод для гордости

© Str8upbored / Reddit

«ТЫ СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК. Дорогой папа! Я очень тебя люблю, ты странный, смешной и глупый. Мне нравится, что ты смотришь со мной „Жемчуг дракона“ и „Странные дела“ и всегда заставляешь меня улыбаться. От Кортни».

«Долгая гребля на байдарке + складки на животе = мой самый противоречивый загар»

© BustersHotHamWater / Reddit

«Моя подруга нашла фото, которое я подарил ей в детском саду. Мой старший брат тогда помог мне написать на обороте письмо»

© diaryofasamsquanch / Reddit

«Этот год в детском саду был лучшайшим: ты так меня смешила, что я наложил в штаны. С любовью, Ричкинс».

«Мама спросила, какой торт я хотел бы на день рождения. Я ответил, что такой же, какой хочет любой взрослый мужчина, которому исполняется 31: с Бэтменом»

© BossAvery2 / Reddit

«С днем рождения, Джонатан».

«Это моя машина, и я очень этим горжусь. Сегодня я припарковал ее рядом с феррари»

© DUIofPussy / Reddit

«Я просто хотела поделиться тем, как мы с братом впервые покатались на американских горках»

© Amebuu / Reddit

А как вы относитесь к подтруниванию над собой? Если вы готовы поделиться своими неудачными фотографиями или самоироничными шутками, прикрепляйте их в комментариях.

Фото на превью BustersHotHamWater / Reddit
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