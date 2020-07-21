17 человек, которым не слабо посмеяться над собой в интернете

Самоирония может прибавить вам обаяния в глазах окружающих и любую шутку сделать удачнее. Не каждый решится выложить в интернет свое неудачное селфи, посмеяться над тем, как его подкалывают друзья, или хлестко подшутить над самим собой. И общение с таким человеком дарит неиссякаемый заряд оптимизма.

AdMe.ru обожает людей, которые не боятся посмеяться над собой, и делится с вами этой подборкой фотографий, смело выставленных в сеть и способных поднять настроение кому угодно.

«Наконец-то подобрал мебель под стать своему балкону»

Сотрудники «Почты России» умеют подшутить над собой

Нечеловеческая сила юмора

Поистине талантливая женщина в поисках своего избранника

«Впервые за долгое время отправился в поход. Похоже, мои походные ботинки так же не в форме, как и я сам»

Не каждый умеет резать правду-матку

«Это я ставлю свои будильники»

«Мой агент из отдела автотранспортной инспекции был так мил, что позволил мне подурачиться для фотографии»

Эти ребята явно не лишены самоиронии

«Заходите и попробуйте худшую пиццу, которую когда-либо ел один чувак с TripAdvisor».

Когда здраво себя оцениваешь

Когда дико болят мышцы, но дома нет ванны. Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай

Когда письмо от дочери — повод для гордости

«ТЫ СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК. Дорогой папа! Я очень тебя люблю, ты странный, смешной и глупый. Мне нравится, что ты смотришь со мной „Жемчуг дракона“ и „Странные дела“ и всегда заставляешь меня улыбаться. От Кортни».

«Долгая гребля на байдарке + складки на животе = мой самый противоречивый загар»

«Моя подруга нашла фото, которое я подарил ей в детском саду. Мой старший брат тогда помог мне написать на обороте письмо»

«Этот год в детском саду был лучшайшим: ты так меня смешила, что я наложил в штаны. С любовью, Ричкинс».

«Мама спросила, какой торт я хотел бы на день рождения. Я ответил, что такой же, какой хочет любой взрослый мужчина, которому исполняется 31: с Бэтменом»

«С днем рождения, Джонатан».

«Это моя машина, и я очень этим горжусь. Сегодня я припарковал ее рядом с феррари»

«Я просто хотела поделиться тем, как мы с братом впервые покатались на американских горках»