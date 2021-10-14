17 человек, терпение которых проверяли крайне варварским методом

Ежедневно огромное количество вещей испытывает наше терпение на прочность. Но у людей из этой подборки сложность ситуации явно вышла на максимальный уровень, и можно только представить, какой ценой им удалось сохранить самообладание.

Мы в AdMe.ru поднимаем чашку ромашкового чая за спокойствие наших героев. Как посмотрите на то, с чем они столкнулись, — присоединяйтесь к нам. Вместе мы точно доберемся до умиротворения.

«В этой маленькой щели теперь живет мое обручальное кольцо»

«„Мам, дома есть нечего!“ — сказали сегодня мои дети»

«Моя рука после того, как я погладила собаку друзей, которую не мыли 6 лет»

«Жена сказала, что пылесос больше не работает»

«Мой парень (который работает шеф-поваром) бросает грязную посуду на край плиты независимо от того, есть в ней еда или нет»

«Одна из двух картошин, которые я купил на ужин»

«Бабушка заболела. Вот как выглядит душ в ее больнице»

«Мне положили лед в молоко»

«Самое последнее, что я хотел бы видеть на своем рыбацком месте»

«Заказал стейк средней прожарки. Пришел кусок холодного и сырого мяса»

Если мы вам его продали, это не значит, что вы можете его пить

Дети поблизости сегодня выучили несколько новых слов

«В отеле навидался всякого, но сегодня, честно говоря, офонарел. Вчера к нам заехала пара, с виду интеллигенция. А наутро мы обнаружили вот это»

«Также был утащен ТВ-приемник».

«Я заказала в интернете тени для глаз, и вот что пришло. Это теперь никак нельзя использовать»

«Бумажная соломинка растворяется быстрее, чем я успеваю допить свой кофе»

«Купил кусок пиццы. Начинки так мало, что ее практически не видно»

«Забыл достать бумажку из кармана перед стиркой»